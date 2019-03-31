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usd 64.73
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В центре Новосибирска столкнулись две иномарки — пострадала девушка

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции

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По сообщению аваркомов, водитель такси выехал на красный свет

Фото: предоставлено МОО «Аварком»

Сегодня утром в Железнодорожном районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадала пассажирка такси.

«В 10:10 в ГИБДД поступило сообщение о столкновении двух иномарок на пересечении улиц Нарымская и 1905 года. В настоящее время на месте аварии работает экипаж ДПС, выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в ДТП, может быть, пострадал кто-то из пассажирок, находящихся в одном из автомобилей», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как рассказали сотрудники МОО «Аварком», которые работали на месте аварии, автомобиль такси «Рено Логан» двигался по Нарымской. Водитель выехал на перекрёсток на красный свет и врезался в проезжавший по улице 1905 года «Форд».

«В результате ДТП пострадала пассажирка такси. С различными травмами её увезли на скорой помощи в больницу», — пояснили аваркомы.

В прошлый четверг, 29 марта, на трассе под Новосибирском лоб в лоб столкнулись «Тойота Лэнд Крузер» и ВАЗ-2110. Водителя одной из машин зажало в салоне. Его вытаскивали спасатели.

Александра Трофименко
Фото предоставлено МОО «Аварком»

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КОММЕНТАРИИ (9)

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elka           
31 март 2019 в 12:39

девушка или женщина?уточните это важно!

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elka           
31 март 2019 в 12:43

наверно девушка как и я комменты на смартфоне писала!от того у меня столько опечаток орфографических ошибок!

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elka           
31 март 2019 в 12:41

хотела прульку купить в кредит!но теперь боюмь!не хочу в аварию попасть!

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