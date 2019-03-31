«В 10:10 в ГИБДД поступило сообщение о столкновении двух иномарок на пересечении улиц Нарымская и 1905 года. В настоящее время на месте аварии работает экипаж ДПС, выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в ДТП, может быть, пострадал кто-то из пассажирок, находящихся в одном из автомобилей», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сегодня утром в Железнодорожном районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадала пассажирка такси.

Как рассказали сотрудники МОО «Аварком», которые работали на месте аварии, автомобиль такси «Рено Логан» двигался по Нарымской. Водитель выехал на перекрёсток на красный свет и врезался в проезжавший по улице 1905 года «Форд».

«В результате ДТП пострадала пассажирка такси. С различными травмами её увезли на скорой помощи в больницу», — пояснили аваркомы.

В прошлый четверг, 29 марта, на трассе под Новосибирском лоб в лоб столкнулись «Тойота Лэнд Крузер» и ВАЗ-2110. Водителя одной из машин зажало в салоне. Его вытаскивали спасатели.