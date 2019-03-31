Больше сотни новосибирцев устроили пробежку по Заельцовскому бору
Они бегали полтора часа
Утром в воскресенье, 31 марта, в Заельцовском бору состоялась утренняя пробежка, в которой приняли участие 108 жителей Новосибирска.
«Мы уже много лет бегаем. Изначально бегали <...> по утрам со своей компанией. Ну и получилось так, что больше и больше людей становилось постепенно. <...> Иногда человек по 50 собиралось. И буквально этой зимой решили 100 человек собрать, но пришло 96. И вот сегодня собрали 108 человек. Вообще там просто желающие, которые хотят побегать по Заельцовскому бору утром», — рассказал организатор акции, руководитель клуба здорового образа жизни «Вливайся» Юрий Пермяков.
Пробежка длилась полтора часа. За это время участники пробежали около 11 километров. По словам Юрия, такие занятия будут проходить в Заельцовском бору каждое воскресное утро. Поучаствовать в них может любой желающий.
«Мы каждое воскресенье в 8 или в 9 утра в Заельцовском бору бегаем. <...> Пробежка проходит каждое воскресенье, независимо от погодных условий и количества участников», — пояснил он.
Вчера утром крепкие новосибирцы в трусах облились холодной водой на Михайловской набережной.
Александра Трофименко
Фото предоставлены Юрием Пермяковым