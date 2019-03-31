Больше сотни новосибирцев устроили пробежку по Заельцовскому бору

Воскресным утром на пробежку пришли 108 человек





Утром в воскресенье, 31 марта, в Заельцовском бору состоялась утренняя пробежка, в которой приняли участие 108 жителей Новосибирска.





«Мы уже много лет бегаем. Изначально бегали <...> по утрам со своей компанией. Ну и получилось так, что больше и больше людей становилось постепенно. <...> Иногда человек по 50 собиралось. И буквально этой зимой решили 100 человек собрать, но пришло 96. И вот сегодня собрали 108 человек. Вообще там просто желающие, которые хотят побегать по Заельцовскому бору утром», — рассказал организатор акции, руководитель клуба здорового образа жизни «Вливайся» Юрий Пермяков.





Новосибирцы бегали по бору полтора часа





Пробежка длилась полтора часа. За это время участники пробежали около 11 километров. По словам Юрия, такие занятия будут проходить в Заельцовском бору каждое воскресное утро. Поучаствовать в них может любой желающий.





«Мы каждое воскресенье в 8 или в 9 утра в Заельцовском бору бегаем. <...> Пробежка проходит каждое воскресенье, независимо от погодных условий и количества участников», — пояснил он.





Вчера утром крепкие новосибирцы в трусах облились холодной водой на Михайловской набережной.