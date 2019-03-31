подробности

Больше сотни новосибирцев устроили пробежку по Заельцовскому бору

Они бегали полтора часа

Воскресным утром на пробежку пришли 108 человек
Воскресным утром на пробежку пришли 108 человек


Утром в воскресенье, 31 марта, в Заельцовском бору состоялась утренняя пробежка, в которой приняли участие 108 жителей Новосибирска. 


«Мы уже много лет бегаем. Изначально бегали <...> по утрам со своей компанией. Ну и получилось так, что больше и больше людей становилось постепенно. <...> Иногда человек по 50 собиралось. И буквально этой зимой решили 100 человек собрать, но пришло 96. И вот сегодня собрали 108 человек. Вообще там просто желающие, которые хотят побегать по Заельцовскому бору утром», — рассказал организатор акции, руководитель клуба здорового образа жизни «Вливайся» Юрий Пермяков.


Новосибирцы бегали по бору полтора часа
Новосибирцы бегали по бору полтора часа


Пробежка длилась полтора часа. За это время участники пробежали около 11 километров. По словам Юрия, такие занятия будут проходить в Заельцовском бору каждое воскресное утро. Поучаствовать в них может любой желающий.


«Мы каждое воскресенье в 8 или в 9 утра в Заельцовском бору бегаем. <...> Пробежка проходит каждое воскресенье, независимо от погодных условий и количества участников», — пояснил он.


Вчера утром крепкие новосибирцы в трусах облились холодной водой на Михайловской набережной.

Прочтений: 1162

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено