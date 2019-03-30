«Сверху смотрится здорово, снизу гораздо хуже»: подборка фото новосибирских пробок, снятых с высоты
Слава Степанов опубликовал красивые кадры городских пробок
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки городских пробок, — все снимки сделаны с высоты.
«В 2017 году Новосибирск занял 32-е место в мировом рейтинге городов с многочасовыми пробками. Его составила американская компания Inrix, которая занимается транспортной аналитикой. Оказалось, что жители сибирского мегаполиса проводят в пробках более 50 часов в год», — подписал опубликованные фотографии фотограф.
Как рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов, фотографии были сделаны в период с 2015-го по 2018-й.
«Одна фотография, самая ранняя, где Горский микрорайон — там пробка, это 16-й год. <...> [Пробка] сверху смотрится здорово, снизу гораздо хуже. А вообще, я думал пофотографировать просто трафики Новосибирска. Большевичку, например. Это неотъемлемая часть нашей жизни», — поделился фотограф.
В прошлом месяце Слава Степанов опубликовал впечатляющие фото байкальского льда.
Маша Вьюн
Фото Слава Степанов