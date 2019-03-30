«Сверху смотрится здорово, снизу гораздо хуже»: подборка фото новосибирских пробок, снятых с высоты

Слава Степанов опубликовал красивые кадры городских пробок

Фотография сделана со строящегося здания «Прайм хаус» на площади Кондратюка
Фотография сделана со строящегося здания «Прайм хаус» на площади Кондратюка


Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки городских пробок, — все снимки сделаны с высоты.


«В 2017 году Новосибирск занял 32-е место в мировом рейтинге городов с многочасовыми пробками. Его составила американская компания Inrix, которая занимается транспортной аналитикой. Оказалось, что жители сибирского мегаполиса проводят в пробках более 50 часов в год», — подписал опубликованные фотографии фотограф. 


Как рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов, фотографии были сделаны в период с 2015-го по 2018-й.


«Одна фотография, самая ранняя, где Горский микрорайон — там пробка, это 16-й год. <...> [Пробка] сверху смотрится здорово, снизу гораздо хуже. А вообще, я думал пофотографировать просто трафики Новосибирска. Большевичку, например. Это неотъемлемая часть нашей жизни», — поделился фотограф. 


В ближайшее время фотограф планирует сделать большую подборку трафика в разных частях города
В ближайшее время фотограф планирует сделать большую подборку трафика в разных частях города


В подборку вошли фото города зимой и летом
В подборку вошли фото города зимой и летом


Фотографии были сделаны в период с 2015-го по 2018-й
Фотографии были сделаны в период с 2015-го по 2018-й


Вечерние пробки выглядят особенно эффектно (если смотреть сверху)
Вечерние пробки выглядят особенно эффектно (если смотреть сверху)


Некоторые фотографии были сделаны с вертолета
Некоторые фотографии были сделаны с вертолета


Судя по этому фото, белый — самый популярный цвет у новосибирских автомобилистов
Судя по этому фото, белый — самый популярный цвет у новосибирских автомобилистов


Всего Слава Степанов опубликовал 8 фотографий с пробками
Всего Слава Степанов опубликовал 8 фотографий с пробками


В прошлом месяце Слава Степанов опубликовал впечатляющие фото байкальского льда. 

Прочтений: 488

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено