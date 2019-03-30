Видео: новосибирцы устроили заплыв по Оби на самодельном катамаране, который собрали за 20 минут

Необычное судно прошло от Бугринского моста до «Речного вокзала»

Ветер позволил катамарану пройти по намеченному маршруту
Ветер позволил катамарану пройти по намеченному маршруту


Сегодня, 30 марта, новосибирец Пётр Иванов устроил испытания для созданного им катамарана на поплавках: небольшое парусное судно прошло по Оби от Бугринского моста до набережной «Речного вокзала».


«Мы шли только под парусом. Был момент, когда мы за моторную лодку зацепились слегка, чтобы пройти ветровую тень, но только под парусом. Ветер был удачным <…> — с тыльной стороны», — рассказал корреспонденту НГС создатель катамарана Пётр Иванов.


По словам Петра Иванова, вместе с ним на борту катамарана был его друг Тимофей Лунин. Для того чтобы пройти весь путь от Бугринского моста до «Речного вокзала», экипажу судна понадобилось около 40 минут.


Ранее Пётр Иванов рассказывал, что его производство расположено в Нижней Ельцовке. Собрать придуманный им катамаран можно за 20 минут, а разобрать — за 10. Также при желании к раскладному судну можно присоединить мотор.


Как уточнил создатель катамарана, сегодняшнее испытание судна стало для него третьим — финальным. В дальнейшем Пётр Иванов, по его словам, планирует найти для своего изобретения «добрые заботливые руки» и запустить серийное производство этих катамаранов.


Путешествие началось от Бугринского моста
Путешествие началось от Бугринского моста


До «Речного вокзала» экипаж катамарана добрался примерно за 40 минут
До «Речного вокзала» экипаж катамарана добрался примерно за 40 минут



Это уже третье испытание для необычного парусного судна — сегодня на его борту были два человека
Это уже третье испытание для необычного парусного судна — сегодня на его борту были два человека


При желании к катамарану можно присоединить мотор
При желании к катамарану можно присоединить мотор


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