Баскетбол: «Новосибирск» проиграл третий матч плей-офф

Игра проходила в спортивном комплексе «Север»





Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл сахалинскому «Востоку-65» в третьем матче серии одной четвертой финала плей-офф российской Суперлиги.







Игра проходила 30 марта в спортивном комплексе «Север» в Новосибирске. Встреча завершилась со счётом 88:91 в пользу сахалинских баскетболистов (21:16, 21:22, 19:20, 27:33). Больше всего очков команде принес нападающий Дмитрий Флис — 26, на втором месте нападающий Андрей Кирдячкин — 22 очка. В копилке у защитника Александра Мартынова 18 очков.





Предыдущие матчи серии тоже были неудачными — новосибирская команда проиграла первую и вторую игры.

