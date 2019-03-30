Море растаяло: в Новосибирской области закрылась последняя ледовая переправа

Выезжать на лёд в этом месте больше нельзя

Ледовая переправа между Ордынским и Нижнекаменкой работала с 10 января
Ледовая переправа между Ордынским и Нижнекаменкой работала с 10 января

В Новосибирской области закрылась последняя ледовая переправа через Обское море.


«Образование трещин и значительное снижение прочности льда стали причиной закрытия второй действующей ледовой переправы, соединяющей населенные пункты Ордынское и Нижнекаменка», — сообщили сегодня, 30 марта, в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Ранее на этой неделе на Обском море закрылась ледовая переправа, которая соединяла сёла Спирино и Чингис в Ордынском районе. Таким образом, ни одна ледовая переправа в Новосибирской области сейчас не работает. Чтобы предотвратить ЧП, специалисты перекрыли выезды на переправы и установили запрещающие знаки, пояснили в МЧС.


Спасатели призвали новосибирцев ни в коем случае не выезжать на лёд — это опасно для жизни. Уже сейчас у льда рыхлая пористая структура, которая быстро разрушается, а его толщина будет снижаться с каждым днём.


Когда на Оби открывается навигация, в месте ледовых переправ начинают ходить паромы — в прошлом году это случилось в мае.

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