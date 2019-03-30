Волонтёры: пропавшего в Октябрьском районе новосибирца нашли мёртвым спустя месяц после исчезновения

Об этом сообщают волонтёры поисковых отрядов, но в полиции информацию пока не подтвердили

По данным волонтёров, тело пропавшего нашли на улице неподалёку от места исчезновения — в полиции пока эту информацию не подтверждают





В Новосибирске закончились поиски 23-летнего Льва Кавака, который пропал больше месяца назад.







«К сожалению, мужчина был найден погибшим», — рассказали в новосибирском поисковом отряде «Маяк». Также информация о его гибели появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».







Ранее волонтёры «Маяка» сообщили, что Лев Кавак пропал днём 22 февраля: он ушёл из дома на улице Высоцкого, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.







Как пояснил корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин, мужчина пропал после того, как вышел от знакомых. Его тело нашли на улице недалеко от места исчезновения.





«Родственники его сегодня опознали», — добавил руководитель поискового отряда.





По словам Павла Злобина, он не располагает информацией по поводу того, что именно случилось с мужчиной, — это предстоит установить экспертизе и следователям.







В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о гибели мужчины, распространённую поисковыми отрядами, пока не подтвердили. Получить комментарии СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС пока не удалось.









Недавно волонтёры всю ночь искали на Западном жилмассиве 9-летнего мальчика, который пропал после школы. Утром поиски благополучно завершились: ребёнок нашёлся живым и здоровым.