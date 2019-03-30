«Плачу ипотеку, а квартиры нет»: обманутые дольщики вышли на митинг в центре Новосибирска
В акции протеста участвуют владельцы квартир в 17 недостроенных домах
Днём 30 марта в Новосибирске дольщики недостроенных домов устроили митинг в сквере на Орджоникидзе, чтобы потребовать свои квартиры.
Митинг начался в 14:00. К этому времени, по наблюдениям корреспондента НГС, на акцию протеста собрались около полутора сотен участников.
Собравшиеся развернули плакаты с надписями «Верните деньги дольщикам», «Плачу ипотеку, а квартиры нет!», «Дуси Ковальчук, 378/1, требуем строительства наших домов по федеральной программе» и другими слоганами похожего содержания. Некоторые из митингующих надели жилетки с надписями «Обманутый дольщик», а рядом с импровизированной сценой поставили множество картонных коробок с фотографиями строящихся домов.
«Сегодня у нас [на митинге] представители 17 долгостроев Новосибирска и Новосибирской области. Цель нашего мероприятия — <…> заставить властей и чиновников Новосибирской области исполнять поручения президента в отношении обманутых дольщиков и высказать недоверие губернатору Андрею Александровичу [Травникову] и попросить у него в очередной раз создать межведомственную комиссию, включая всех представителей долгостроев и лиц, которые заинтересованы в исполнении поручений президента», — сообщила корреспонденту НГС организатор митинга Татьяна Тужина.
Организатор добавила, что она сама — дольщик, вложивший деньги в строительство дома
Митинг, по данным организатора, будет проходить до 16:00. Так что количество участников может ещё увеличиться. Всего на акцию протеста заявлено 400 участников — выйти к микрофону и рассказать о своей ситуации может любой обманутый дольщик, добавила Татьяна Тужина.
Месяц назад в Первомайском сквере прошёл пикет дольщиков ЖК «Нарымский квартал». Собравшиеся двадцать человек потребовали от холдинга «СтройМастер» возобновить стройку дома.
Ольга Хмелевская
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