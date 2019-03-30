Новосибирские приставы назвали возраст самого старого должника по кредитам

Судебные приставы Новосибирской области рассказали о том, что чаще всего долги по кредитам в регионе накапливают женщины: самой пожилой из них исполнилось 93 года.
Сейчас судебные приставы региона работают над взысканием 127,5 тысячи долгов по кредитам. Больше половины этих долгов — 67 тысяч — принадлежат женщинам, рассказали в Управлении ФССП по Новосибирской области.
«Самой юной должнице всего 18 лет, и задолжала она порядка 20 тысяч рублей, самой зрелой неплательщице кредитов 91 год и сумма её задолженности составляет 7 тысяч рублей», — уточнили приставы.
Мужчин среди неплательщиков меньше, но общая сумма их невыплаченных долгов по кредитам превышает задолженность новосибирских женщин почти на 6 миллиардов рублей, отмечают в службе судебных приставов.
По её данным, самому молодому из неплательщиков-мужчин исполнилось 18 лет, а самому зрелому — 96, он задолжал около 50 тысяч рублей.
Наиболее крупный просроченный долг по кредитам у новосибирских мужчин — почти 325 миллионов рублей, у женщин — 230 миллионов рублей. Самые маленькие долги оказались на уровне 184 рублей у мужчин и 132 рубля у женщин.