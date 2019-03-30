Видео: крепкие новосибирцы в трусах облились холодной водой на Михайловской набережной

В акции закаливания приняли участие семь мужчин и одна девушка





Сегодня утром, 30 марта, восемь новосибирцев приехали в парк «Городское начало» на Михайловской набережной, чтобы облиться холодной водой на фоне красивого пейзажа и привлечь внимание прохожих к пользе закаливания.







«Провели такую акцию, чтобы люди узнали, заинтересовались, поняли, что это может быть безопасно, вполне комфортно и любой может этим заниматься, даже ребёнок», — рассказал организатор акции, руководитель клуба здорового образа жизни «Вливайся» Юрий Пермяков.





Всего в утреннем обливании приняли участие семь мужчин и одна девушка. В это время в городе было около +2 градусов.







Эта акция стала своего рода продолжением марафона, который начался ещё в конце прошлого года. Тогда Юрий Пермяков и его друг Алексей Захарченко объявили в Instagram новый челлендж — они призвали всех желающих обливаться водой на фоне красивых и живописных мест. Сами они подали пример, облившись ледяной водой возле ёлки на площади Ленина в 30-градусный мороз.











Юрий Пермяков уточнил, что у всех участников сегодняшней акции на Михайловской набережной уже есть опыт закаливания. Сам он обливается холодной водой уже почти два года и уверен: это полезно не только для здоровья, но и для внешности, так как улучшается состояние кожи и волос, что особенно важно для девушек.







«Неважно, дома я нахожусь или где-то в командировке, дважды в день обливаюсь. Естественно, делаю это для здоровья, для укрепления нервной системы, сосудистой системы, <…> много очень там всего полезного, если заниматься этим постоянно, систематично, придерживаться правил. <…> На самом деле, <…> даже необязательно обливаться холодной, ледяной водой, чтобы закаливаться. Конечно, <…> чем ниже температура воды, тем лучше, потому что организм же будет по-другому реагировать, <…> но, в принципе, <…> можно даже прохладной, тёпленькой водой это делать, и результат всё равно будет», — пояснил Юрий Пермяков.