«Мы оказались лучше всех»: детский танцевальный коллектив получил Гран-при международного фестиваля

Награду получил новосибирский ансамбль танца «Юла»

В «Толмачёво» победителей встречали родители с цветами и воздушными шарами
В «Толмачёво» победителей встречали родители с цветами и воздушными шарами


Новосибирский детский ансамбль танца «Юла» получили Гран-при международного фестиваля «ГАЛА КОНКУРС», который проходил в Санкт-Петербурге с 25 по 28 марта. Всего на этом фестивале было представлено 42 коллектива, но выступления новосибирских танцоров вызвали наибольший интерес у публики. 


«Это международный хореографический гала-конкурс в городе Санкт-Петербург. Там было около 50 коллективов, 130 номеров. Мы выставляли 8 номеров, у нас есть один лауреат второй степени, один лауреат третей степени, а все остальные [номера] — лауреаты первой степени. У нас ездило 24 ребёнка, [из них] две малышки трёхлетние, которые всё это пережили вместе с нами, потому что они в нашем коллективе тоже присутствуют. Мы, конечно, не ожидали, ехали просто посмотреть город, поучаствовать, посмотреть на коллективы, но вот так получилось, что мы оказались лучше всех. Конкурс закончился поздно — по Санкт-Петербургу в 11 вечера, и родители всю ночь следили за трансляцией конкурса, потом вместе с нами радовались, поддерживали нас на расстоянии через экран телефона», — рассказала корреспонденту НГС Нина Гончарюк, художественный руководитель ансамбля. 


Несколько часов назад маленькие танцоры вернулись в Новосибирск, где в аэропорту «Толмачёво» их встречали родители с воздушными шарами и цветами. 


«Надеялись на победу, были уверены в ней! Потому что наши педагоги и дети живут танцем. Занимаются по 4 раза в неделю, оттачивая мастерство. И, конечно же, наши преподаватели – главное наше оружие со своим огромным багажом знаний. [Родители] смотрели онлайн-трансляцию, переживали, общаясь в группах WhatsApp, следя за новостями», — поделилась своими эмоциями Елена Диденко, мама одной из участниц. 


Награду принимают художественные руководители Нина Гавриш и Нина Гончарюк
Награду принимают художественные руководители Нина Гавриш и Нина Гончарюк


Недавно два новосибирских режиссёра Павел Меняйло и его сын Владимир Меняйло получили Гран-при VIII Московского Международного фестиваля корпоративного видео — они сняли короткометражный фильм «Открытие», посвящённый историям детей из приёмных семей. 

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