Новосибирск вошёл в тройку городов, в которых больше всего живёт и работает женщин-предпринимателей

Новосибирск занял третье место в рейтинге российских городов, в которых больше всего живёт женщин-предпринимателей, — к такому выводу пришли аналитики «Модульбанка». Они проанализировали данные о 170 тысячах своих клиентов, среди которых 50 тысяч женщин. Данные об исследовании опубликовало издание Rusbase.
Как сообщают авторы исследования, на первом месте рейтинга оказалась Москва — на столицу приходится 20,2% женщин-предпринимателей, на Санкт-Петербург — 10,07%, на Новосибирск — 3,92%. Далее расположились Самара, Челябинск, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа и Краснодар.
Самые популярные сферы, в которых женщины открывают бизнес, — это оптовая торговля, а именно торговля продуктами питания, парфюмерией и косметикой, фармацевтической продукцией, одеждой, строительными и лесоматериалами. Далее следует розничная торговля — здесь популярностью пользуются интернет-магазины, цветочные, продуктовые и магазины одежды. На третьем месте — строительство (разработка строительных проектов, ремонт и отделка помещений).
Также в топ-10 областей женского бизнеса вошли транспорт и перевозки, реклама, аудит и консалтинг, информационные технологии, уборка помещений и офисов, недвижимость и образование.
В феврале аналитики онлайн-сервиса Biletix назвали самые популярные города в России и за границей, куда чаще всего летают пассажиры бизнес-класса, — Новосибирск стал единственным сибирским городом в этом списке.