Новосибирск вошёл в тройку городов, в которых больше всего живёт и работает женщин-предпринимателей

Новосибирск занял третье место в рейтинге российских городов, в которых больше всего живёт женщин-предпринимателей, — к такому выводу пришли аналитики «Модульбанка». Они проанализировали данные о 170 тысячах своих клиентов, среди которых 50 тысяч женщин. Данные об исследовании опубликовало издание Rusbase.

Как сообщают авторы исследования, на первом месте рейтинга оказалась Москва — на столицу приходится 20,2% женщин-предпринимателей, на Санкт-Петербург — 10,07%, на Новосибирск — 3,92%. Далее расположились Самара, Челябинск, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа и Краснодар.