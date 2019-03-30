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Бизнес

Новосибирск вошёл в тройку городов, в которых больше всего живёт и работает женщин-предпринимателей

Самые популярные сферы женского бизнеса — торговля продуктами питания, парфюмерией и косметикой

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Новосибирск уступил только Москве и Санкт-Петербургу 

Фото: архив НГС

Новосибирск занял третье место в рейтинге российских городов, в которых больше всего живёт женщин-предпринимателей, — к такому выводу пришли аналитики «Модульбанка». Они проанализировали данные о 170 тысячах своих клиентов, среди которых 50 тысяч женщин. Данные об исследовании опубликовало издание Rusbase.

Как сообщают авторы исследования, на первом месте рейтинга оказалась Москва — на столицу приходится 20,2% женщин-предпринимателей, на Санкт-Петербург — 10,07%, на Новосибирск — 3,92%. Далее расположились Самара, Челябинск, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа и Краснодар. 

Самые популярные сферы, в которых женщины открывают бизнес, — это оптовая торговля, а именно торговля продуктами питания, парфюмерией и косметикой, фармацевтической продукцией, одеждой, строительными и лесоматериалами. Далее следует розничная торговля — здесь популярностью пользуются интернет-магазины, цветочные, продуктовые и магазины одежды. На третьем месте — строительство (разработка строительных проектов, ремонт и отделка помещений).

Также в топ-10 областей женского бизнеса вошли транспорт и перевозки, реклама, аудит и консалтинг, информационные технологии, уборка помещений и офисов, недвижимость и образование. 

В феврале аналитики онлайн-сервиса Biletix назвали самые популярные города в России и за границей, куда чаще всего летают пассажиры бизнес-класса, — Новосибирск стал единственным сибирским городом в этом списке

Виктория Брылёва
Фото из архива НГС

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Виктория Брылёва

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КОММЕНТАРИИ (5)

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elka                 
30 март 2019 в 00:22

лучше бы обеды для нас организовали!благотворительностью занялись!

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Kseona
30 март 2019 в 00:19

И за каждой третьей женщиной предпринимателем стоит богатый "папик".

Хамло Московское
30 март 2019 в 00:15

И как долго живет этот "бизнес"?
Судя по статейкам на этом ресурсе, впечатление, что только едальни какие то открывают с эрзац-пивом.