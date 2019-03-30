Волейбол: «Локомотив» проиграл первый матч плей-офф питерскому «Зениту»

Игра проходила на площадке «Сибур-Арены» в Санкт-Петербурге





Игроки новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» в рамках первого матча четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России на выезде проиграли «Зениту» из Санкт-Петербурга — встреча завершилась со счётом 3:1 (26:28, 25:20, 26:24, 25:22).







«Бились за каждый мяч, но проиграли — "Локомотив" уступает питерскому "Зениту" в первом матче плей-офф. Ждём соперника в гостях через две недели! Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Марко Ивович — на его счету 29 очков!» — отметила пресс-служба клуба на официальной странице «ВКонтакте».





В этой игре противостояли друг другу два самых результативных игрока чемпионата России: Георг Грозер («Зенит») и Константин Бакун («Локомотив»).





Следующая игра с «Зенитом» состоится 14 апреля в Новосибирске.





Неделю назад «Локомотив» проиграл команде из Нового Уренгоя — по итогам игры новосибирская команда закончила регулярный чемпионат сезона 2018/2019 и вышла в плей-офф.