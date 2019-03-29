Путин раздал госнаграды пяти жителям Новосибирской области

Среди них два учёных, врач-хирург, сотрудник РЖД и работник физической культуры

Владимир Путин подписал указ от 28 марта 2019 года





Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении государственных наград и почётных званий — в список отличившихся попали пять представителей Новосибирской области.





«За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "Александра Невского" Никитина Юрия Петровича — руководителя сектора Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины — филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный исследовательский центр Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирская область"», — говорится в президентском указе от 28 марта.





Точно такой же орден получил Юрий Шокин — научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии наук.





Также в числе награждённых «За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени оказался заведующий отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Краснозёрская центральная районная больница» Андрей Липовой.



Кроме того, президент России решил наградить знаком отличия «За наставничество» Римму Кермас — осмотрщика вагонов эксплуатационного вагонного депо Инская Западно-Сибирской дирекции инфраструктур в Центральной дирекции инфраструктуры — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». А также присвоить почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской федерации» Александру Паршукову — директору учебно-спортивного оздоровительного центра НГТУ.





В конце февраля Путин наградил медалью 10 трактористов и доярок из Новосибирской области, а также главу регионального Заксобрания Андрея Шимкива.