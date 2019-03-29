«Это останется в истории»: семья из Новосибирска снимает медленные видео с прогулками по городу

На видео — только улицы Новосибирска и совсем нет слов

Нина и Алексей Куликовы — предприниматели 
Нина и Алексей Куликовы — предприниматели 

Супруги Нина и Алексей Куликовы придумали хобби — они снимают получасовые прогулки по районам Новосибирска для своего YouTube-канала. 


Как рассказал Алексей Куликов, они начали снимать видео год назад.


«Я смотрел, как в Нью-Йорке, Токио и других городах мира снимают подобные видео. Мне нравилось смотреть, потому что складывалось ощущение, как будто бы там сам побывал. Ты посмотрел и делаешь свои выводы: нравится, тебе этот город или не нравится. В России такого не было, поэтому мы решили сделать в Новосибирске. У нас если и снимают город, то обычно с квадрокоптера, а вот так, чтобы от лица пешеходов, которые каждый день видят этот город, — такого нет», — рассказал Алексей Куликов. 


Супруги снимают видео почти каждый день 


Нина Куликова добавила, что съёмкой каждого ролика она с мужем занимается вместе.


«Мы ходим всегда гулять вместе. Алексей снимает, я как ассистент, а бывает и наоборот. Интересно то, что в Новосибирске ярко выражены четыре сезона: это не везде есть. Даже если взять город Читу — там зимой мало снега, а у нас он ярко выраженный. Наш город всегда разный. И мы хотим те же самые маршруты пройти и зимой, и летом, чтобы люди посмотрели, как всё поменялось», — рассказала Нина Куликова. 


Они ходят по всем районах города 


По словам Куликовых, главная цель их видео — показать людям настоящий Новосибирск, а также оставить память для истории. 


«Мы снимаем для тех, кто когда-то жил в Новосибирске, ведь всегда интересно посмотреть, как поменялось место, где ты бывал каждый день. <...> Вторая группа — для тех, кто хочет переехать. Кто-то услышал про Новосибирск, а чтобы визуально посмотреть район, как выглядит, это же нужно уже ехать, не каждый может себе позволить. А тут видео посмотрели — и уже имеют представление. И плюс для иностранцев, чтобы люди из разных уголков мира смогли посмотреть на город. И конечно же, это и для истории. Нет там много видео о нашем городе, о простой жизни людей, о том, как люди жили, как одевались. Сейчас это может быть не так актуально, а 20–30 лет пройдёт, это будет очень интересно — посмотреть, какими были люди и улицы. Это останется в истории», — добавили Куликовы. 


В начале февраля новосибирец Станислав Ражев сделал атмосферную видеозарисовку с пейзажем Оби в 35-градусный мороз — над холодной водой поднимался красивый пар.

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