Победитель «Битвы экстрасенсов» из Новосибирска стал писателем

Раньше он признавался, что страдает шизофренией, а теперь напишет книгу для крупного издательства

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» объявил о работе над книгой и предложил своим подписчикам в соцсетях поучаствовать в конкурсе на лучший вопрос





Победитель шоу «Битва экстрасенсов» из Новосибирска Тимофей Руденко сообщил в соцсетях о том, что пишет книгу, и объявил конкурс на лучший вопрос.







Информацию о том, что Руденко хочет написать книгу, корреспонденту НГС подтвердил заместитель директора департамента российского издательства «АСТ» издатель Игорь Воеводин.







«Книга называется "Разговоры с мёртвыми". Она будет цветная: там много рисунков и фотографий. <…> В неё войдут как его впечатления по работе с темой "Разговор с мёртвыми", так и факты личной биографии, о которых он не рассказывал ни в одном интервью. Также войдут в книгу впечатления о программе на программе "Битва экстрасенсов" и ответы на вопросы подписчиков Тимофея. <…> Эта книга в большей степени психологическая: на первом месте стоит отношение [к жизни] героя, который потерял близкого человека», — рассказал Игорь Воеводин.







Участник конкурса, о котором объявил Руденко, получит бесплатную встречу с ним. По договору с издательством книга должна выйти уже в мае тиражом 20 тысяч экземпляров. 240-страничная книга будет стоить от 500 до 600 рублей.







Сам Тимофей Руденко отказался оперативно прокомментировать свою книгу, сославшись на договорённости с каналом ТНТ.







Справка: Тимофей Руденко родился 19 марта 1990 года в посёлке Колывань Новосибирской области. Окончил НГПУ. В студенчества играл в КВН — в команде «Семена моркови». В 2015 году стал участником проекта ТНТ «Comedy Баттл». Рано остался без матери и жил с отцом. Мать долгое время находилась в клинике для душевнобольных. Сам Руденко признался в том, что страдает шизофренией, в эфире «Битвы экстрасенсов». В декабре 2018 года он стал победителем 19-го сезона проекта телеканала ТНТ.