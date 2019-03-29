Победитель «Битвы экстрасенсов» из Новосибирска стал писателем

Раньше он признавался, что страдает шизофренией, а теперь напишет книгу для крупного издательства

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» объявил о работе над книгой и предложил своим подписчикам в соцсетях поучаствовать в конкурсе на лучший вопрос
Победитель шоу «Битва экстрасенсов» объявил о работе над книгой и предложил своим подписчикам в соцсетях поучаствовать в конкурсе на лучший вопрос


Победитель шоу «Битва экстрасенсов» из Новосибирска Тимофей Руденко сообщил в соцсетях о том, что пишет книгу, и объявил конкурс на лучший вопрос.


Информацию о том, что Руденко хочет написать книгу, корреспонденту НГС подтвердил заместитель директора департамента российского издательства «АСТ» издатель Игорь Воеводин.


«Книга называется "Разговоры с мёртвыми". Она будет цветная: там много рисунков и фотографий. <…> В неё войдут как его впечатления по работе с темой "Разговор с мёртвыми", так и факты личной биографии, о которых он не рассказывал ни в одном интервью. Также войдут в книгу впечатления о программе на программе "Битва экстрасенсов" и ответы на вопросы подписчиков Тимофея. <…> Эта книга в большей степени психологическая: на первом месте стоит отношение [к жизни] героя, который потерял близкого человека», — рассказал Игорь Воеводин.


Участник конкурса, о котором объявил Руденко, получит бесплатную встречу с ним. По договору с издательством книга должна выйти уже в мае тиражом 20 тысяч экземпляров. 240-страничная книга будет стоить от 500 до 600 рублей.


Сам Тимофей Руденко отказался оперативно прокомментировать свою книгу, сославшись на договорённости с каналом ТНТ.


Справка: Тимофей Руденко родился 19 марта 1990 года в посёлке Колывань Новосибирской области. Окончил НГПУ. В студенчества играл в КВН — в команде «Семена моркови». В 2015 году стал участником проекта ТНТ «Comedy Баттл». Рано остался без матери и жил с отцом. Мать долгое время находилась в клинике для душевнобольных. Сам Руденко признался в том, что страдает шизофренией, в эфире «Битвы экстрасенсов». В декабре 2018 года он стал победителем 19-го сезона проекта телеканала ТНТ.

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