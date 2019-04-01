ПДД для бывалых: разбираем пункт правил, который чаще всего отправляет водителей в колонию

Тормозной путь — основное свидетельство, что водитель перед ДТП тормозил. Но даже это не избавляет от ответственности





В Правилах дорожного движения есть один пункт, за нарушение которого не предусмотрено даже штрафа. Но сформулирован он настолько искусно, что является самым популярным поводом для обвинения водителей в тяжёлых ДТП. В проекте «ПДД для бывалых» мы вспоминаем правила, которые забываются сразу после автошколы. В конце — традиционный тест.







Сегодня мы говорим о пункте 10.1 ПДД, который относится к разделу «Скорость движения». Его точную формулировку вы найдете в конце. Первая часть этого пункта совсем безобидна: дескать, водитель должен соблюдать скоростной режим, что, в общем, и так понятно.





Далее пункт призывает при выборе скорости учитывать не только лимиты, но и ещё несколько факторов, включая особенности и состояние автомобиля, погодные условия, видимость, интенсивность движения.







Ответственность с водителя снимается, когда он не просто соблюдал скоростные лимиты, но и учитывал актуальную обстановку, а также своевременно тормозил





Но дальше — больше: при возникновении опасности водитель обязан принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки. В переводе на русский язык это означает: заметив опасность, в первую очередь нужно экстренно тормозить.







Всё это звучит как набор плакатных советов вроде «Мойте руки перед едой». Проблема в том, что иллюзорная мягкость пункта 10.1 ПДД при разборе ДТП обретает железобетонную твердость. Он лишь кажется рекомендательным.







Скажем, разбились два автомобиля, и один из водителей пеняет на состояние дороги: мол, скользкая, неровная, с колеёй. Но если эти условия известны заранее, и дорога была таковой на всём протяжении, водитель должен был выбирать безопасную скорость. Вот почему так сложно судиться с коммунальщиками из-за плохо очищенных дорог.







После ДТП многие озабочены тем, чтобы их скорость вписывалась в лимиты. В объяснительных водитель пишет, что двигался 55–58 км/час в населенном пункте, но это не избавляет от ответственности, если скорость не соответствовала условиям. Не получится сослаться на плохую видимость, неважные шины, «внезапность» смены сигнала светофора и так далее. Если снижение скорости позволяло избежать ДТП, то водителя могут обвинить в нарушении пункта 10.1 ПДД.





Характерная отметина на стекле говорит о тяжёлом ДТП с пешеходом. В этом случае нарушение пункта 10.1 ПДД исследуется практически всегда





Не менее коварна и вторая часть этого пункта, которая требует вдохновенно тормозить, если возникла опасность.







Пусть этого и не прописано в явном виде, бить по тормозам нужно как можно быстрее. Насколько быстро? При разборе ДТП учитывается время реакции водителя и срабатывания тормозных механизмов, но если, например, водитель мялся и размышлял секунды три после обнаружения опасности, его могут признать виновным в нарушении пункта 10.1 ПДД. Среднее время реакции водителя принимается равным секунде, хотя оно зависит от условий.







Много споров вызывают ситуации, в которых вместо (или вместе) с торможением водитель маневрировал. В явном виде п. 10.1 ПДД этого не запрещает, но если маневры повлекли другие разрушения, ответственность за них, скорее всего, возложат на маневрировавшего водителя.





Очень популярный сценарий ДТП, в котором виновник остался, по сути, безнаказанным

Видео: mezatone/Youtube





Например, со второстепенной дороги под вас выезжает автомобиль. Вы рефлекторно отворачиваете и бьете стоящие на обочине машины или улетаете в кювет. Есть шанс, что крайним окажетесь именно вы, потому что правила и не требовали от вас маневрировать. Точнее, пункт 8.1 ПДД разрешал маневрирование, если оно не создает помех и опасности.







Психологически очень сложно тормозить по прямой, когда совершенно ясно, что торможение не спасет. Поэтому логика здесь такая: если вы увернулись благополучно, победителей не судят. А вот если маневр (кроме самого торможения) спровоцировал новое ДТП, вас могут посчитать его виновником.







Пункт 10.1 ПДД часто используется при наездах на пешеходов. Даже если пешеход неправ и выскочил в неположенном месте, давить его хладнокровно правила не разрешают. Они требуют от водителя тормозить, и при разборе таких ДТП к вопросу подходят очень серьезно. Определяется момент обнаружения опасности, например, когда пешеход ступил на проезжую часть. Далее выясняются действия водителя. Если торможение началось позже интервала, который отводится на реакцию и срабатывание тормозных механизмов, считается, что водитель сделал недостаточно. И это — даже если пешеход в корне неправ.







За нарушение пункта 10.1 ПДД нет даже штрафа, ведь пока не случилось ДТП, контролировать его соблюдение практически невозможно. Да и после ДТП зачастую требуется автотехническая экспертиза. Самый популярный вопрос для нее: была ли у водителя техническая возможность избежать ДТП?







А главное коварство пункта 10.1 ПДД в том, что иногда он делает виновным того, кто вроде бы не является провокатором аварии. Идёт ли речь о брошенном на дороге шлакоблоке или невменяемом пешеходе, водитель несёт отдельную ответственность за то, чтобы затормозить быстро и сильно.







А теперь — небольшой тест.







Что из перечисленного не обязан учитывать водитель при выборе скорости движения?

Загроможденность обзора зданиями

Колейность

Проблемы с рулевым управлением

Учитывать нужно всё





Обвинят ли водителя в наезде на нетрезвого пешехода, который лежал на проезжей части автомагистрали?

Нет, потому что это автомагисталь

Нет, потому что пешеход пьяный

Обвинят в любом случае

Обвинят, если не затормозил вовремя





Сколько примерно проезжает автомобиль на скорости 60 км/час за время реакции среднего водителя?

2–3 метра

10–12 метров

16–18 метров

25–30 метров





Можно ли обогнуть выехавший с прилегающей территории автомобиль по встречной полосе?

Да, в любом случае

Если это не противоречит правилам и безопасно

Нет, нужно бить по прямой





При езде в условиях тумана нужно выбирать скорость...

…не выше действующих лимитов



…при которой тормозной путь не превышает видимость

…при которой остановочный путь не превышает видимость





ПДД для бывалых: разбираем пункт правил, который чаще всего отправляет водителей в колонию Правильные ответы: 5/10 Вы лихой водитель, верно? Но это не достоинство Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: разбираем пункт правил, который чаще всего отправляет водителей в колонию Правильные ответы: 5/10 Средний результат: перечитать ПДД не повредит Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: разбираем пункт правил, который чаще всего отправляет водителей в колонию Правильные ответы: 5/10 Очень неплохо! Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: разбираем пункт правил, который чаще всего отправляет водителей в колонию Правильные ответы: 5/10 Безупречно! Пройти тест еще раз





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Выдержки из ПДД







Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.







Когда пункт 10.1 ПДД рулит







Напоследок — небольшая подборка ситуаций, при разборе которых пункт 10.1 ПДД играл значимую роль:











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