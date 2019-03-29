Это прорыв: «Шевроле Нива» получила сенсорный экран спустя 17 лет после выхода модели

Мультимедиа позволят прослушать радио, подключить смартфон, воспользоваться камерой заднего вида





Внедорожник Chevrolet Niva, выпускающийся с 2002 года, впервые получил мультимедийную систему с сенсорным цветным дисплеем и навигацией. Обновленные автомобили уже завезли в дилерские центры.





«У нас уже в наличии машины, LEM комплектация называется — 810 тысяч рублей. Это просто обновление комплектации. Больше ничего не изменилось», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «НСК-Авто».





Экран расположен на уровне глаз





Новая мультимедиа позволят прослушать радио, подключить смартфон через Bluetooth, воспользоваться USB-разъемом. В навигации используются карты Navitel. Экран позволяет видеть картинку с камеры заднего вида. К достоинствам мультимедиа можно отнести высокое и максимально приближенное к водителю расположение экрана.





В оснащении версии LEM помимо мультимедиа в машине есть электрозеркала с подогревом, задний парктроник, кондиционер, ABS, две подушки безопасности.





Chevrolet Niva выпускается с 2002 года





Напомним, внедорожник Chevrolet Niva был разработан АВТОВАЗом вместе с американской General Motors. Машина комплектуется 1,7-литровым двигателем мощностью 80 л.с., 5-ступенчатой механикой, постоянным полным приводом, раздаточной коробкой, блокировкой межосевого дифференциала. Клиренс машины составляет 20 сантиметров.





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