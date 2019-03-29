Это прорыв: «Шевроле Нива» получила сенсорный экран спустя 17 лет после выхода модели

Новая Chevrolet Niva получила мультимедиа с навигацией и камерой заднего вида

Мультимедиа позволят прослушать радио, подключить смартфон, воспользоваться камерой заднего вида
Мультимедиа позволят прослушать радио, подключить смартфон, воспользоваться камерой заднего вида


Внедорожник Chevrolet Niva, выпускающийся с 2002 года, впервые получил мультимедийную систему с сенсорным цветным дисплеем и навигацией. Обновленные автомобили уже завезли в дилерские центры. 


«У нас уже в наличии машины, LEM комплектация называется — 810 тысяч рублей. Это просто обновление комплектации. Больше ничего не изменилось», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «НСК-Авто». 


Экран расположен на уровне глаз
Экран расположен на уровне глаз


Новая мультимедиа позволят прослушать радио, подключить смартфон через Bluetooth, воспользоваться USB-разъемом. В навигации используются карты Navitel. Экран позволяет видеть картинку с камеры заднего вида. К достоинствам мультимедиа можно отнести высокое и максимально приближенное к водителю расположение экрана. 


В оснащении версии LEM помимо мультимедиа в машине есть электрозеркала с подогревом, задний парктроник, кондиционер, ABS, две подушки безопасности. 


Chevrolet Niva выпускается с 2002 года
Chevrolet Niva выпускается с 2002 года


Напомним, внедорожник Chevrolet Niva был разработан АВТОВАЗом вместе с американской General Motors. Машина комплектуется 1,7-литровым двигателем мощностью 80 л.с., 5-ступенчатой механикой, постоянным полным приводом, раздаточной коробкой, блокировкой межосевого дифференциала. Клиренс машины составляет 20 сантиметров. 


Понравилось? Тогда почитайте, как новосибирец ездит на 38-летней «японке» и сколько на неё тратит.

Прочтений: 1601

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено