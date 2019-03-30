В Новосибирске запускают дополнительные электрички, которые увезут дачников из города

Они начнут курсировать уже через неделю

Из Новосибирска пойдут дополнительные дачные электрички в Тогучин, Сокур, Коченёво, Мошково, Ояш, Жеребцово и Буготак





Компания «Экспресс-пригород» запустит дополнительные электрички из Новосибирска: они начнут курсировать в преддверии дачного сезона, с 8 апреля, и останутся в летнем расписании.







Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.





С 8 апреля на Кузбасском направлении назначили пригородные поезда:





— № 6808 «Тогучин — Новосибирск», ежедневно, отправление со станции Тогучин в 11:41, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:15;





— № 6809 «Новосибирск — Тогучин», ежедневно, кроме вторника и четверга, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:12, прибытие на станцию Тогучин в 13:46.





С 9 апреля по вторникам и четвергам будет курсировать пригородный поезд № 6805 «Новосибирск — Тогучин». Со станции Новосибирск-Главный он будет оправляться в 12:13, прибывать в Тогучин — в 14:47.





С 13 апреля на Жеребцовском направлении начнут ходить электрички:





— № 6503 «Новосибирск — Сокур», ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:58, прибытие на станцию Сокур в 10:32;





— № 6504 «Сокур — Новосибирск», ежедневно, отправление со станции Сокур в 10:59, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:32.





С 20 апреля также появится несколько дополнительных пригородных поездов.





На Западном направлении:





— № 6323 «Новосибирск — Коченёво», ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:03, прибытие на станцию Коченёво в 17:15;





— № 6318 «Коченёво — Новосибирск», ежедневно, отправление со станции Коченёво в 17:45, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:56.





На Восточном направлении:





— № 6406 «Новосибирск — Мошково», ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:53, прибытие на станцию Мошково в 10:05;





— № 6405 «Мошково — Новосибирск», ежедневно, отправление со станции Мошково в 12:03, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:16;





— № 6416 «Новосибирск — Ояш», по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:10, прибытие на станцию Ояш в 16:46;





— № 6415 «Ояш — Новосибирск», по субботам и воскресеньям, отправление со станции Ояш в 17:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43.





На Жеребцовском направлении:





— № 6511 «Новосибирск — Жеребцово», по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:45, прибытие на станцию Жеребцово в 16:59;





— № 6512 «Жеребцово — Новосибирск», по субботам и воскресеньям, отправление со станции Жеребцово в 17:36, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:50.





На Кузбасском направлении:





— № 6803 «Новосибирск — Буготак», ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:54, прибытие на станцию Буготак в 9:34;





— № 6804 «Буготак — Новосибирск», ежедневно, отправление со станции Буготак в 9:52, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:31;





— № 6851 «Новосибирск — Буготак», по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:17, прибытие на станцию Буготак в 11:58;





— № 6861 «Новосибирск — Буготак», по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:19, прибытие на станцию Буготак в 17:01;





— № 6862 «Буготак — Новосибирск», по субботам и воскресеньям, отправление со станции Буготак в 17:19, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:01.





С воскресенья, 31 марта, на летнее расписание также перейдёт аэропорт Толмачёво. Накануне НГС подробно рассказывал, куда новосибирцы смогут улететь в предстоящем сезоне.