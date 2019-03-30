Весенний шинный ликбез: простой тест определит, сумеет ли вас обмануть шиномонтажник

Мы собрали самые популярные вопросы о шиномонтаже и собрали их в увлекательный квиз

Балансировка колес — важный этап шиномонтажа

Сезон переобувки на летнюю резину начинается, когда в течение суток температура перестаёт опускаться ниже нуля. Правда, в отличие от зимней резины, ставить летнюю точно в срок необязательно: езда по горячему асфальту для зимних шин не полезна, но в разумных пределах допустима. Даже если вы отправитесь для смены резины в шиномонтаж, невредно представлять его особенности. Мы собрали десять популярных вопросов, знание ответов на которые позволят вам говорить с шиномонтажниками на равных. Удачи!





Вы купили комплект асимметричных шин. При их установке важно не перепутать...

... направление вращения

... наружную и внутреннюю сторону шины

... шины для передней и задней осей

Без разницы, как их ставить









Глубина протектора для летних шин по правилам не должна быть меньше 1,6 мм. Что будет, если резина станет «лысой»?

Ухудшится сцепление с сухим асфальтом

Повысится сопротивление качению

Шина перестанет отводить воду из пятна контакта









Как ощущается при езде плохо отбалансированное колесо?

Резкими толчками, как при проезде высоких рельсов

Вибрациями на всех скоростях

Вибрацией на определенных скоростях









Один из параметров колес — вылет (обозначается в миллиметрах после литер ET). Что будет, если на автомобиль установить колеса с неправильным вылетом?

Резко возрастет нагрузка на ступичные подшипники и подвеску

Не удастся отрегулировать углы установки колес (развал-схождение)

Шины будут задевать элементы автомобиля (тормозные диски, крылья)













Какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля в порожнем состоянии (примерно)?

Не более 1 атмосферы

В районе 2 атмосфер

В районе 3 атмосфер









Каковы причины неравномерного износа шин?

Сбитые углы установки колес

Неправильное давление в шинах

Плохая балансировка колес

Всё перечисленное









Чем грозит длительное хранение шин в одном положении?

Сильной деформацией

Отслаиванием протектора

Снижением сцепных свойств





Почему мастера шиномонтажа рекомендуют подписывать зимнюю резину в период ее летнего хранения?

Чтобы проще было найти в случае кражи

Чтобы менять расположение шин при последующем шиномонтаже

Чтобы установить их на те же самые места при последующем шиномонтаже









Допустимо ли ездить летом на ошипованной резине?

Да, если удалить шипы

Нет, это очень опасно









Нужно ли балансировать летние шины, которые хранились на колёсах?

Нет, хранение не влияет на балансировку

Нет, если балансировочные грузы на месте

Да, если шина спустила за время хранения

Да, в любом случае

















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