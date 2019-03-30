Весенний шинный ликбез: простой тест определит, сумеет ли вас обмануть шиномонтажник
Мы собрали самые популярные вопросы о шиномонтаже и собрали их в увлекательный квиз
Сезон переобувки на летнюю резину начинается, когда в течение суток температура перестаёт опускаться ниже нуля. Правда, в отличие от зимней резины, ставить летнюю точно в срок необязательно: езда по горячему асфальту для зимних шин не полезна, но в разумных пределах допустима. Даже если вы отправитесь для смены резины в шиномонтаж, невредно представлять его особенности. Мы собрали десять популярных вопросов, знание ответов на которые позволят вам говорить с шиномонтажниками на равных. Удачи!
Вы купили комплект асимметричных шин. При их установке важно не перепутать...
- ... направление вращения
- ... наружную и внутреннюю сторону шины
- ... шины для передней и задней осей
- Без разницы, как их ставить
Глубина протектора для летних шин по правилам не должна быть меньше 1,6 мм. Что будет, если резина станет «лысой»?
- Ухудшится сцепление с сухим асфальтом
- Повысится сопротивление качению
- Шина перестанет отводить воду из пятна контакта
Как ощущается при езде плохо отбалансированное колесо?
- Резкими толчками, как при проезде высоких рельсов
- Вибрациями на всех скоростях
- Вибрацией на определенных скоростях
Один из параметров колес — вылет (обозначается в миллиметрах после литер ET). Что будет, если на автомобиль установить колеса с неправильным вылетом?
- Резко возрастет нагрузка на ступичные подшипники и подвеску
- Не удастся отрегулировать углы установки колес (развал-схождение)
- Шины будут задевать элементы автомобиля (тормозные диски, крылья)
Какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля в порожнем состоянии (примерно)?
- Не более 1 атмосферы
- В районе 2 атмосфер
- В районе 3 атмосфер
Каковы причины неравномерного износа шин?
- Сбитые углы установки колес
- Неправильное давление в шинах
- Плохая балансировка колес
- Всё перечисленное
Чем грозит длительное хранение шин в одном положении?
- Сильной деформацией
- Отслаиванием протектора
- Снижением сцепных свойств
Почему мастера шиномонтажа рекомендуют подписывать зимнюю резину в период ее летнего хранения?
- Чтобы проще было найти в случае кражи
- Чтобы менять расположение шин при последующем шиномонтаже
- Чтобы установить их на те же самые места при последующем шиномонтаже
Допустимо ли ездить летом на ошипованной резине?
- Да, если удалить шипы
- Нет, это очень опасно
Нужно ли балансировать летние шины, которые хранились на колёсах?
- Нет, хранение не влияет на балансировку
- Нет, если балансировочные грузы на месте
- Да, если шина спустила за время хранения
- Да, в любом случае
Правильные ответы: 5/10
Признайтесь, в душе вы пешеход?
Правильные ответы: 5/10
Покалякать с шиномонтажником о погоде вы сможете
Правильные ответы: 5/10
Неплохо: возможно, вы даже меняли колеса самостоятельно
Правильные ответы: 5/10
Прекрасный результат!
Правильные ответы: 5/10
Безупречно! Сознайтесь, вы подрабатываете в шиномонтаже?
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Фото: шинный центр «Цефей»