В Новосибирске появилась первая зелёная трава
Растения взошли посреди снега в южной части города
Житель новосибирского Академгородка Иван Кириллов сфотографировал первые молодые растения на оттаявшем от снега пне в лесу в микрорайоне «Шлюз».
Как уточнил корреспонденту НГС автор фото, он увидел молодые растения сегодня днём, 29 марта.
«Место — лес на "Шлюзе", между улицей Вахтангова и Бердским шоссе. Гулял по тропинке с фотоаппаратом, искал сюжеты для съёмки. Увидел оттаявший пень и зелень. Уже очень хочется, чтобы зима по-настоящему ушла. Зелень очень цепляет», — рассказал он.
Как сообщил корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, время для начала роста растений уже подошло.
«На сегодня те пригорки, на которых лежало мало снега, которые с южной стороны освещаются солнцем, они уже прогреваются. Та растительность, которая в почве сидит, набирает сумму положительных температур и начинает прорастать. На сегодня <...> многие культуры, которые произрастают, если они цветущие. Они зацветут через недельки две», — уточнил Поляков.
В середине ноября в Новосибирске, несмотря на холод, зацвела жимолость — учёные сказали, что это случилось из-за тёплой осени.
В начале февраля в городе Оби, неподалёку от Новосибирска, несмотря на 30-градусный мороз, расцвела верба.
Дмитрий Здорников
Фото Ивана Кириллова