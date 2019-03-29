В Новосибирске появилась первая зелёная трава

Новосибирец нашёл первую зелень в лесу между улицей Вахтангова и Бердским шоссе





Житель новосибирского Академгородка Иван Кириллов сфотографировал первые молодые растения на оттаявшем от снега пне в лесу в микрорайоне «Шлюз».





Как уточнил корреспонденту НГС автор фото, он увидел молодые растения сегодня днём, 29 марта.





«Место — лес на "Шлюзе", между улицей Вахтангова и Бердским шоссе. Гулял по тропинке с фотоаппаратом, искал сюжеты для съёмки. Увидел оттаявший пень и зелень. Уже очень хочется, чтобы зима по-настоящему ушла. Зелень очень цепляет», — рассказал он.





Как сообщил корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, время для начала роста растений уже подошло.





Новосибирец уточнил, что растения выросли на оттаявшем пне





«На сегодня те пригорки, на которых лежало мало снега, которые с южной стороны освещаются солнцем, они уже прогреваются. Та растительность, которая в почве сидит, набирает сумму положительных температур и начинает прорастать. На сегодня <...> многие культуры, которые произрастают, если они цветущие. Они зацветут через недельки две», — уточнил Поляков.





В середине ноября в Новосибирске, несмотря на холод, зацвела жимолость — учёные сказали, что это случилось из-за тёплой осени.





В начале февраля в городе Оби, неподалёку от Новосибирска, несмотря на 30-градусный мороз, расцвела верба.

