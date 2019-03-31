тест-драйв

Плавает и ездит на колесах размером с человека: показываем вездеход, который собрали из УАЗа

Хозяин громадной машины рассказывает, как сделал ее

На создание этого отечественного «зверя» на огромных колёсах ушло несколько недель
На создание этого отечественного «зверя» на огромных колёсах ушло несколько недель


Этот вездеход, похожий на громадную машину из фильма 90-х «Няньки», собрали умельцы из Тюмени. За его мощность и огромные колёса в человеческий рост автомобиль смело можно назвать зверем российского автопрома. Наши коллеги из 72.RU протестировали его в полевых условиях. Рассказывать про эту машину и показывать нам с вами будет 39-летний Николай Осипов, один из создателей вездехода.



Официальное название этой машины — СКБ-600. СКБ расшифровывается как специальное конструкторское бюро, а 600-й, потому что он крутой. Согласны с этим? 
Официальное название этой машины — СКБ-600. СКБ расшифровывается как специальное конструкторское бюро, а 600-й, потому что он крутой. Согласны с этим? 


Для чего создали эту машину 


По словам Николая Осипова, такие вездеходы пользуются спросом. Их приобретают профессиональные рыбаки, охотники и работники Севера. Вездеход СКБ-600 собирали в течение трёх недель порядка 10 человек. Сложностей во время сборки почти не было. Единственное, над чем умельцам пришлось изрядно поработать, — это вставка огромнейших колёс. Но и это, как мы видим, ребятам удалось сделать идеально.


Колёса вездехода на базе УАЗа в высоту 165 сантиметров
Колёса вездехода на базе УАЗа в высоту 165 сантиметров


— Он создан для передвижения по труднодоступным местам. Конечно же, такие машины в большей части покупают охотники, рыбаки и работники нефтегазовой отрасли. Вездеходы спасают там, где обычная машина не проедет, а людей, топливо или оборудование нужно срочно доставить в какое-либо место, — пояснил создатель вездехода.


Николай Осипов занимается сборкой вездеходов с 90-х годов. Он говорит, что пошёл по стопам отца: в детстве прибегал к нему в мастерскую и учился создавать вместе с ним шедевры на колёсах
Николай Осипов занимается сборкой вездеходов с 90-х годов. Он говорит, что пошёл по стопам отца: в детстве прибегал к нему в мастерскую и учился создавать вместе с ним шедевры на колёсах


Из чего сделали вездеход


Самодельный вездеход собирали преимущественно из деталей отечественного производства. Основа — новый UAZ Hunter, который был куплен в салоне.


Вездеход наполовину сделан из обычного уазика
Вездеход наполовину сделан из обычного уазика


Так выглядит приборная панель вездехода
Так выглядит приборная панель вездехода


В машине стоит стандартный 135-сильный мотор, коробка от грузовика ГАЗ-53, раздатка от БТР (бронированной транспортно-боевой машины), мосты от «шишиги» (ГАЗ-66).


Помимо уазика, здесь много запчастей от грузовиков отечественного производства 
Помимо уазика, здесь много запчастей от грузовиков отечественного производства 


Шины сверхнизкого давления, которые периодически нужно подкачивать 
Шины сверхнизкого давления, которые периодически нужно подкачивать 


Шины сургутских колёс, размер которых больше полутора метров, сделаны от Тром-16. Тюменские диски этого автомобиля местного отечественного производства. Такие, говорит Николай, даже в Арабские Эмираты отправляют.


Специальное оборудование для подкачки колёс, которое находится в салоне авто около водителя 
Специальное оборудование для подкачки колёс, которое находится в салоне авто около водителя 


— В саму машину можно загрузить 700–800 килограммов, при этом не утонуть. А ещё в машине есть багажник для неходячих пассажиров, в котором можно перевозить людей, — сказал Николай Осипов. 


Вид снизу: до важных деталей можно добраться без особых усилий 
Вид снизу: до важных деталей можно добраться без особых усилий 


Сколько потребляет топлива и сколько стоит 


Управлять таким вездеходом, говорит Николай, несложно. Автомобилист поясняет, что чувствует себя за рулём этого авто, как будто бы водит обычный уазик. 


Стоит, кстати, такой вездеход в пределах двух миллионов рублей 
Стоит, кстати, такой вездеход в пределах двух миллионов рублей 


Вездеход ездит на бензине, потребляет 15–20 литров в час. Его преимущество состоит в больших колёсах. Вездеход умеет не только ездить там, где обычный внедорожник не пройдет, но и даже плавать. Это значит, что машина с грузом и людьми точно не утонет.


Видите крутой склон? Мы всей дружной компанией съехали вниз на этом вездеходе... Было немного страшно 
Видите крутой склон? Мы всей дружной компанией съехали вниз на этом вездеходе... Было немного страшно 


Максимально разгоняется вездеход до 80 километров в час, но разрешенная скорость для него — 50 километров в час. На таком можно двигаться даже по городу, все документы на него есть. 


Конечно же, такой транспорт классно подойдёт и для убойных фотосессий. Наша Мария Токмакова не удержалась и попросила фотографа Ирину Шарову ее снять на фоне этого большого уазика 
Конечно же, такой транспорт классно подойдёт и для убойных фотосессий. Наша Мария Токмакова не удержалась и попросила фотографа Ирину Шарову ее снять на фоне этого большого уазика 


Правда, вниманием водитель такого транспорта не будет обделён. Мимо проезжающие автомобилисты с открытыми ртами смотрят на такой вездеход, который немного выше КАМАЗа.


Тест-драйв 


Полное испытание «шестисотый» вездеход ещё не прошел, но на нем мастера успели прокатиться и даже поплавать. Специально для нас умельцы сделали исключение и провели отдельный тест-драйв по бездорожью.


Только посмотрите на эту красоту. Доехать сюда на обычной машине просто невозможно, поэтому мы примчались в это место на вездеходе 
Только посмотрите на эту красоту. Доехать сюда на обычной машине просто невозможно, поэтому мы примчались в это место на вездеходе 


Эта машина умеет ездить по склонам, большим сугробам, непроходимой грязи, и даже преодолевать водоемы.


Посмотрите, как вмиг вездеход преодолевает огромные сугробы 
Посмотрите, как вмиг вездеход преодолевает огромные сугробы 


Правда, о последнем его преимуществе мы не отважились узнать на своём опыте, поэтому расскажем вам только про наши покатушки по склонам, горкам и сугробам. 


Чтобы плавать на этом транспорте, говорит Николай, нужны спасательные жилеты, как говорится, на всякий случай 
Чтобы плавать на этом транспорте, говорит Николай, нужны спасательные жилеты, как говорится, на всякий случай 


Вездеход по бездорожью ездит лучше, чем по асфальтированным дорогам. В этом мы убедились, когда ехали из города в деревню. 


Этот вездеход занимает одну полосу дороги, как и обычный грузовик 
Этот вездеход занимает одну полосу дороги, как и обычный грузовик 


Машина запросто преодолевает крутые склоны и огромные холмы. Вероятность, что она в этот момент перевернётся, практически сводится к нулю. Таких происшествий в их практике, уверяет Николай, не было. И вправду, на склоне, куда мы поехали, при крутом повороте автомобиль не упал набок. Что, без сомнения, нас порадовало.


В трудных местах, где много снега или грязи, эта машина может забуксовать ненадолго. Но не стоит переживать, она все равно взберется на любую гору, в чем мы убедились 
В трудных местах, где много снега или грязи, эта машина может забуксовать ненадолго. Но не стоит переживать, она все равно взберется на любую гору, в чем мы убедились 


Минусом в езде по непроходимым местам и неровной поверхности можно назвать то, что в салоне вездехода периодически трясёт. Но на этот случай в машине есть ремни безопасности, чем мы — пассажиры на заднем сиденье — пренебрегли. 


Плюс огромных колес в том, что транспорт при помощи них сможет пройти любую территорию вне зависимости того, есть ли там глина, грязь или болото 
Плюс огромных колес в том, что транспорт при помощи них сможет пройти любую территорию вне зависимости того, есть ли там глина, грязь или болото 


Огромные колёса — главное отличие этого вездехода от многих других. Например, большинство умельцев изготавливает самодельные автомобили с колесами в половину меньше этих, что имеет «шестисотый». Кроме этого, объясняет Николай, сейчас среди мастеров вездеходов и их владельцев пошла некая мода на такие большие колёса. 


Поверьте, таким колёсам ездить по бездорожью — совершенно нипочём 
Поверьте, таким колёсам ездить по бездорожью — совершенно нипочём 
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