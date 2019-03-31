Плавает и ездит на колесах размером с человека: показываем вездеход, который собрали из УАЗа

На создание этого отечественного «зверя» на огромных колёсах ушло несколько недель





Этот вездеход, похожий на громадную машину из фильма 90-х «Няньки», собрали умельцы из Тюмени. За его мощность и огромные колёса в человеческий рост автомобиль смело можно назвать зверем российского автопрома. Наши коллеги из 72.RU протестировали его в полевых условиях. Рассказывать про эту машину и показывать нам с вами будет 39-летний Николай Осипов, один из создателей вездехода.









Официальное название этой машины — СКБ-600. СКБ расшифровывается как специальное конструкторское бюро, а 600-й, потому что он крутой. Согласны с этим?





Для чего создали эту машину





По словам Николая Осипова, такие вездеходы пользуются спросом. Их приобретают профессиональные рыбаки, охотники и работники Севера. Вездеход СКБ-600 собирали в течение трёх недель порядка 10 человек. Сложностей во время сборки почти не было. Единственное, над чем умельцам пришлось изрядно поработать, — это вставка огромнейших колёс. Но и это, как мы видим, ребятам удалось сделать идеально.





Колёса вездехода на базе УАЗа в высоту 165 сантиметров





— Он создан для передвижения по труднодоступным местам. Конечно же, такие машины в большей части покупают охотники, рыбаки и работники нефтегазовой отрасли. Вездеходы спасают там, где обычная машина не проедет, а людей, топливо или оборудование нужно срочно доставить в какое-либо место, — пояснил создатель вездехода.





Николай Осипов занимается сборкой вездеходов с 90-х годов. Он говорит, что пошёл по стопам отца: в детстве прибегал к нему в мастерскую и учился создавать вместе с ним шедевры на колёсах





Из чего сделали вездеход





Самодельный вездеход собирали преимущественно из деталей отечественного производства. Основа — новый UAZ Hunter, который был куплен в салоне.





Вездеход наполовину сделан из обычного уазика





Так выглядит приборная панель вездехода





В машине стоит стандартный 135-сильный мотор, коробка от грузовика ГАЗ-53, раздатка от БТР (бронированной транспортно-боевой машины), мосты от «шишиги» (ГАЗ-66).





Помимо уазика, здесь много запчастей от грузовиков отечественного производства





Шины сверхнизкого давления, которые периодически нужно подкачивать





Шины сургутских колёс, размер которых больше полутора метров, сделаны от Тром-16. Тюменские диски этого автомобиля местного отечественного производства. Такие, говорит Николай, даже в Арабские Эмираты отправляют.





Специальное оборудование для подкачки колёс, которое находится в салоне авто около водителя





— В саму машину можно загрузить 700–800 килограммов, при этом не утонуть. А ещё в машине есть багажник для неходячих пассажиров, в котором можно перевозить людей, — сказал Николай Осипов.





Вид снизу: до важных деталей можно добраться без особых усилий





Сколько потребляет топлива и сколько стоит





Управлять таким вездеходом, говорит Николай, несложно. Автомобилист поясняет, что чувствует себя за рулём этого авто, как будто бы водит обычный уазик.





Стоит, кстати, такой вездеход в пределах двух миллионов рублей





Вездеход ездит на бензине, потребляет 15–20 литров в час. Его преимущество состоит в больших колёсах. Вездеход умеет не только ездить там, где обычный внедорожник не пройдет, но и даже плавать. Это значит, что машина с грузом и людьми точно не утонет.





Видите крутой склон? Мы всей дружной компанией съехали вниз на этом вездеходе... Было немного страшно





Максимально разгоняется вездеход до 80 километров в час, но разрешенная скорость для него — 50 километров в час. На таком можно двигаться даже по городу, все документы на него есть.





Конечно же, такой транспорт классно подойдёт и для убойных фотосессий. Наша Мария Токмакова не удержалась и попросила фотографа Ирину Шарову ее снять на фоне этого большого уазика





Правда, вниманием водитель такого транспорта не будет обделён. Мимо проезжающие автомобилисты с открытыми ртами смотрят на такой вездеход, который немного выше КАМАЗа.





Тест-драйв





Полное испытание «шестисотый» вездеход ещё не прошел, но на нем мастера успели прокатиться и даже поплавать. Специально для нас умельцы сделали исключение и провели отдельный тест-драйв по бездорожью.





Только посмотрите на эту красоту. Доехать сюда на обычной машине просто невозможно, поэтому мы примчались в это место на вездеходе





Эта машина умеет ездить по склонам, большим сугробам, непроходимой грязи, и даже преодолевать водоемы.





Посмотрите, как вмиг вездеход преодолевает огромные сугробы





Правда, о последнем его преимуществе мы не отважились узнать на своём опыте, поэтому расскажем вам только про наши покатушки по склонам, горкам и сугробам.





Чтобы плавать на этом транспорте, говорит Николай, нужны спасательные жилеты, как говорится, на всякий случай





Вездеход по бездорожью ездит лучше, чем по асфальтированным дорогам. В этом мы убедились, когда ехали из города в деревню.





Этот вездеход занимает одну полосу дороги, как и обычный грузовик





Машина запросто преодолевает крутые склоны и огромные холмы. Вероятность, что она в этот момент перевернётся, практически сводится к нулю. Таких происшествий в их практике, уверяет Николай, не было. И вправду, на склоне, куда мы поехали, при крутом повороте автомобиль не упал набок. Что, без сомнения, нас порадовало.





В трудных местах, где много снега или грязи, эта машина может забуксовать ненадолго. Но не стоит переживать, она все равно взберется на любую гору, в чем мы убедились





Минусом в езде по непроходимым местам и неровной поверхности можно назвать то, что в салоне вездехода периодически трясёт. Но на этот случай в машине есть ремни безопасности, чем мы — пассажиры на заднем сиденье — пренебрегли.





Плюс огромных колес в том, что транспорт при помощи них сможет пройти любую территорию вне зависимости того, есть ли там глина, грязь или болото





Огромные колёса — главное отличие этого вездехода от многих других. Например, большинство умельцев изготавливает самодельные автомобили с колесами в половину меньше этих, что имеет «шестисотый». Кроме этого, объясняет Николай, сейчас среди мастеров вездеходов и их владельцев пошла некая мода на такие большие колёса.



