С бывшего чиновника потребовали 280 миллионов за похищенную землю

Дмитрий Ламерт сидел в СИЗО с весны 2016 года и отбыл весь срок, пока шли следствие и суд





Администрация Толмачёвского сельсовета обратилась в суд с иском к бывшему заместителю руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Дмитрию Ламерту.







Чиновники требуют, чтобы Дмитрий Ламерт возместил вред, причинённый преступлением, сообщили в Заельцовском районном суде Новосибирска.







Корреспонденту НГС в суде уточнили, что цена иска — 280,8 миллиона рублей. К производству его пока не приняли.







«О решении о принятии его к производству будет сообщено дополнительно», — поясняется на сайте суда.







В Заельцовском районном суде напомнили, что в июне прошлого года Обской городской суд вынес Дмитрию Ламерту приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).







О возбуждении уголовного дела в отношении экс-чиновника стало известно тремя годами ранее. «Установлено, что в 2013 году бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Новосибирской области внёс недостоверные сведения в кадастровые документы о находящемся в государственной собственности земельном участке в пригороде Новосибирска», — рассказывала прежде официальный представитель МВД России Ирина Волк.







В полиции ранее поясняли, что чиновник дал одному из своих подчинённых ложные сведения о земельном участке в Новосибирском районе. Из-за этого Росреестр перевёл территорию сначала в категорию земель сельхозназначения, а потом — в категорию земель населённых пунктов.







Упомянутая в деле земля площадью 1,7 тысячи гектаров находится около города Оби и села Толмачёво. Как прежде сообщали в полиции, Дмитрий Ламерт передал эту землю сельскохозяйственному предприятию, руководитель которого планировал её продать. По данным полиции, Ламерт и директор компании хотели разделить вырученные от сделки деньги. Ущерб, нанесённый государству, полиция оценивала в 560 миллионов рублей.







Обской городской суд приговорил Дмитрия Ламерта к четырём годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Сам приговор в открытом доступе не размещён, но на сайте областного суда есть апелляционное определение по этому уголовному делу.







«Приговором суда Ламерт Д.А. признан виновным и осуждён за мошенничество, то есть приобретение права собственности на 9 земельных участков общей площадью 1 713, 4957 га, являющихся государственной, не разграниченной собственностью стоимостью 561 671 000 рублей, в особо крупном размере, путём обмана, по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом», — говорится в апелляционном определении.







Из этого же определения следует, что иски Толмачёвского сельсовета и областного департамента имущества и земельных отношений суд порекомендовал рассматривать в гражданском порядке.







Рассмотрение апелляционных жалоб Дмитрия Ламерта и его адвоката завершилось в прошлом месяце. Областной суд оставил эти жалобы без удовлетворения, но с учётом недавних изменений в законодательстве пересчитал экс-чиновнику Росреестра срок, проведённый под стражей, из расчёта день в СИЗО за полтора дня колонии. Таким образом, оказалось, что своё наказание Дмитрий Ламерт уже отбыл.