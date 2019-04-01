Это не шутки: Госдума снова попытается вернуть зимнее и летнее время

За последние 100 лет Россия переводила часы семь раз





Государственная дума завтра начинает трехнедельный марафон заседаний: парламентарии собираются на традиционные чтения законопроектов, в списке которых — поправки к закону «Об исчислении времени». Депутаты рассмотрят возможность вернуться к юлианскому календарю и переводу часов на летнее и зимнее время, от которого сами же отказались в 2011 году.





С того момента страна три года жила по летнему времени, а в октябре 2014 года в последний раз перевела часы на зимнее и остановилась. Теперь же парламентарии предлагают снова двигать часовую стрелку: на час вперед в последнее воскресенье марта и на час назад в последнее воскресенье октября.





Документ прошел предварительные слушания и 2 апреля будет рассмотрен в первом чтении. В случае прохождения всех этапов он может вступить в силу уже в октябре 2019 года. Автор поправок — депутат Андрей Барышев — в пояснительной записке напомнил, что часы переводились десятки лет, «не вызывая существенных нареканий». А возвращение к юлианскому календарю нас только облагородит:





— Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом в результате существенного (в среднем почти на 200 часов за год) увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток, — отмечается в заявлении.





Депутат Барышев в общении с 74.ru добавил, что часы и так переводят более 120 развитых стран, поэтому России тоже следует вернуться к сезонному времени.







— В армии есть зимняя форма одежды, а есть летняя. Никому ведь не приходило в голову круглый год одевать солдат в одно и то же, — провёл параллели парламентарий.







Андрей Барышев уже не раз пытался повернуть время: прошлый законопроект о переводе стрелок часов его коллеги отправили на доработку





Законопроект не кажется чем-то запредельным и удивительным — особенно если помнить, что за последний век система времяисчисления в России менялась семь раз. Впервые летнее время появилось еще при Временном правительстве в 1917 году, несколько раз прерывалось и возобновлялось за советский период, а устаканилось на продолжительный срок в 1981 году.





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