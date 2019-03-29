На Советской заново построили старейшую городскую баню — она стала 5-этажной

Шесть лет назад «Фёдоровские бани» снесли — теперь их откроют заново

Формально здание уже готово к эксплуатации, но когда бани начнут работать, пока неизвестно
Формально здание уже готово к эксплуатации, но когда бани начнут работать, пока неизвестно


Компания «НовосибирскСтройМонтаж» достроила здание «Фёдоровских бань» на улице Советской, 36 в центре города — информация о его вводе в эксплуатацию появилась на сайте мэрии Новосибирска.


В документе указаны основные параметры здания: его общая площадь в итоге составила больше 5,5 тысячи кв. м (на 300 квадратов больше, чем в проекте), из 7 этажей 5 надземных и 2 — подземные. Здание оборудовано двумя лифтами и инвалидным подъёмником. По информации документа, стоимость строительства составила 170 миллионов рублей.


Информацию о том, когда бани будут готовы к открытию, корреспонденту НГС выяснить не удалось.


«Мы сейчас не готовы давать комментарии по поводу ввода в эксплуатацию и на вопросы прессы тоже пока не готовы отвечать», — сообщил корреспонденту НГС директор компании-застройщика Ян Левин.


Так должен выглядеть логотип обновлённых бань
Так должен выглядеть логотип обновлённых бань


При этом, по данным «Контур.Фокус», 22 марта компания направила заявку на регистрацию товарного знака «Фёдоровские бани».


«Фёдоровские бани» — одни из старейших в городе, они открылись в 1909 году, через 100 лет здание закрыли на реконструкцию, в 2013 году начался его снос. Весной 2014 года жители соседнего дома жаловались на начавшуюся без разрешения стройку, а ещё через полтора года власти констатировали, что стройка заморожена. В 2017 году владелец здания выставлял административные помещения в нём на продажу — их оценивали в 180 миллионов рублей.

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