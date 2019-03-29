На Советской заново построили старейшую городскую баню — она стала 5-этажной

Шесть лет назад «Фёдоровские бани» снесли — теперь их откроют заново

Формально здание уже готово к эксплуатации, но когда бани начнут работать, пока неизвестно





Компания «НовосибирскСтройМонтаж» достроила здание «Фёдоровских бань» на улице Советской, 36 в центре города — информация о его вводе в эксплуатацию появилась на сайте мэрии Новосибирска.







В документе указаны основные параметры здания: его общая площадь в итоге составила больше 5,5 тысячи кв. м (на 300 квадратов больше, чем в проекте), из 7 этажей 5 надземных и 2 — подземные. Здание оборудовано двумя лифтами и инвалидным подъёмником. По информации документа, стоимость строительства составила 170 миллионов рублей.







Информацию о том, когда бани будут готовы к открытию, корреспонденту НГС выяснить не удалось.







«Мы сейчас не готовы давать комментарии по поводу ввода в эксплуатацию и на вопросы прессы тоже пока не готовы отвечать», — сообщил корреспонденту НГС директор компании-застройщика Ян Левин.







Так должен выглядеть логотип обновлённых бань





При этом, по данным «Контур.Фокус», 22 марта компания направила заявку на регистрацию товарного знака «Фёдоровские бани».







«Фёдоровские бани» — одни из старейших в городе, они открылись в 1909 году, через 100 лет здание закрыли на реконструкцию, в 2013 году начался его снос. Весной 2014 года жители соседнего дома жаловались на начавшуюся без разрешения стройку, а ещё через полтора года власти констатировали, что стройка заморожена. В 2017 году владелец здания выставлял административные помещения в нём на продажу — их оценивали в 180 миллионов рублей.

