Женщина на коне: пять историй красоток, которые водят машины лучше мужчин
Внимание мужчин-водителей — это прекрасно, особенно если они хотят помочь
В сегодняшней подборке много красивых фото девушек и их автомобилей. Они рассказывают, как поменять запаску, если ты в вечернем платье и на каблуках, что делать, если впереди пост ГИБДД, а документы в другой сумочке.
Татьяна и чёрный кроссовер
Татьяне 32 года, она руководит клиентским отделом в частной компании. Последние два года ездит на Nissan Qashqai. Владелицей полноприводного 2-литрового кроссовера Таня стала не сразу, сначала у нее был Nissan Murano. Потом девушка присматривалась к Mazda6, но в итоге выбрала Qashqai — увидела его на улице и оценила компактность.
— Автомобиль абсолютно неприхотливый в обслуживании, бензина ест очень мало по сравнению с предыдущим авто. За два года вождения в нем менялись только масло и катушки зажигания, в целом машина постоянных вложений не требует, — рассказывает Татьяна.
Чтобы застрять на улице, нужно очень постараться. К тому же если неприятность произойдет, всегда найдутся водители, готовые помочь девушке: такая история, говорит Татьяна, случилась с ней и ее прошлым автомобилем. Стоило сесть в сугроб, как тут же подбежали молодые люди в форме и вытолкнули авто.
— Мой стаж — 12 лет, желание водить пришло как-то само собой, как сейчас помню. Теорию сдала с первого раза, а вот с вождением пришлось немного помучиться — то скоростной режим превышу, то пристегнуться забуду, — говорит Татьяна. — Стиль вождения предпочитаю спокойный. По городу езжу часто, в особенности люблю прокатиться по ночным улицам под любимую музыку, и главное — машин не много. Сталкиваясь на дороге с хамами, главное — не обращать внимания и пропустить их с милой улыбкой на лице.
Больше фотографий кроссовера и его красивой владелицы ищите в нашем фоторепортаже.
Евгения и поездки в Rio
Наша следующая героиня водит красный KIA Rio — это первая машина Евгении, с ней она не расстается уже шесть лет. Девушка рассказывает: первый автомобиль хотелось именно из салона — новый, яркий и без лишних проблем в обслуживании. О своем выборе Женя не пожалела.
— Я всегда знала, что у меня будет автомобиль, очень хотела водить. Наверное, именно поэтому не получила права в 18 лет, так как знала, что обязательно захочу своё авто, а возможности его купить тогда не было. Как только возможность появилась — сразу всё произошло, — вспоминает Евгения. — Шесть лет назад получила водительское удостоверение, купила машину, села и поехала — всё просто. Кстати, сдала сама — с первого раза, на машине с механической коробкой передач, и очень этим горжусь!
Девушка признается, что неприятностей на дорогах у нее не случалось. За рулем чувствует себя комфортно, правда замечает летом от мужчин на дорогах повышенный интерес:
— Цвет моего авто очень предсказуем, конечно, сразу понятно, что за рулем дама! Но могу сказать откровенно: ни разу за 6 лет не было неприятных историй на дороге, связанных с противоположным полом. Настоящие мужчины всегда пропустят, помогут, если это нужно. И за улыбку простят наши маленькие ошибки за рулём.
Больше фото Евгении и её Rio — здесь.
Олеся и чёрный BMW
Олесе 32 года, ее непрерывный водительский стаж — 11 лет. Сейчас девушка управляет черным BMW 5-й модели — это ее третья машина. Олеся рассказывает, что о «бэхе» мечтала всегда: так покорила ее эта марка дерзким и стильным видом!
— До этого был Subaru Legacy B4 TWIN TURBO, 260 лошадиных сил, поэтому, конечно, после него я выбирала обязательно динамику и скорость, — рассказывает девушка. — Машина обязательно должна была быть с левым рулем; с кожаным салоном, потому что это практично — любое загрязнение можно убрать влажной тряпкой; комфортной, надежной, и, конечно же, я должна получать удовольствие от нахождения за рулём этой машины. У этой модели надёжный двигатель, в регламентном обслуживании машина не сложная, но если что-то произошло нештатно или вышло из строя по электронике, то это может доставить головные проблемы.
На BMW не тяжело проезжать длинные расстояния, а еще автомобиль повторяет характер своего хозяина: если хочется быть дерзкой и быстрой — машина это позволит. Дерзости за рулем Олеся предпочитает спокойную езду, но даже размеренные поездки иной раз доставляли неприятности нашей героине.
— Решила проехать по незнакомой дороге и застряла в частном секторе часов в 11 вечера, колесо одно повисло прям. Пошла в дома стучаться, помощи просить. Во втором доме открыл мне мужик в семейных трусах, уговорила его помочь. Он оделся, вышел. Ну и говорит: «Что стоишь, помогай давай». А я в платье, в туфлях. Решетку с бампера пока сняла, трос прикрепила, он меня выдернул. Увозилась вся в грязи, но зато выехала, — рассказывает Олеся.
Больше фото Олеси и ее BMW найдете по ссылке.
Катя и Toyota Camry
Впервые за руль Екатерина села в три года: это был красный «Москвич» на механике. Девушка вспоминает: куда и что крутить, как держать баланс на дороге, не понимала, но это были самые счастливые пять минут в ее жизни. Поэтому, как только Кате исполнилось 18, она сдала на права. Сегодня Кате 30 лет, и у неё черная Toyota Camry 2015 года выпуска.
— В моем владении были разные автомобили с самыми разными техническими характеристиками: Toyota, Lexus, Mercedes, Ford и другие. На сегодняшний день с уверенностью говорю, что Camry соответствует моим пожеланиям, основанным на многолетнем опыте вождения. Это комфортный автомобиль с хорошей управляемостью и шикарной аудиосистемой, на котором приятно передвигаться как по городу, так и по трассе, — рассказывает девушка.
Выбор в пользу Camry сделан за надежность и лаконичность машины: авто уверенно держит дорогу, подвеска достаточно жесткая — за счет мощного переднего стабилизатора автомобиль менее склонен к кренам и валкостям в поворотах.
Для Екатерины в приоритете безопасное вождение, поэтому скоростной режим она нарушает редко.
— Мужчины часто знакомятся со мной. Где-то в потоке, на заправках. Всегда помогают и никогда не остаются в стороне. За что им большое спасибо, — улыбается девушка. — Говоря о реакции мужчин на девушку за рулем, напомню, что человечество изобрело электричество, пенициллин, двигатель внутреннего сгорания и совершило первый полет в космос. Девушкой за рулем автомобиля уж точно никого не удивишь!
Рассказ Кати о «Камри» и других машинах (и, конечно, много красивых фото) — здесь.
Ника и её Mazda
Топ красоток за рулем замыкает Ника. Девушке 33 года, она работает в салоне красоты и ездит на черной Mazda3. Это её вторая машина. К выбору, рассказывает красотка, подошла серьезно: сочетаться должно всё — и функционал, и красота, и цена.
— Я очень люблю водить автомобиль, не представляю себя без руля! Если вопрос встаёт о дальних поездках с друзьями на авто, я с большим удовольствием отправляюсь в путь и предоставляю возможность другим водителям побыть пассажирами, — рассказывает Вероника. — Безусловно, я люблю скорость — это адреналин, яркие эмоции. Но считаю, что жизнь не стоит подвергать лишний раз опасности. Для этого есть специальные площадки, где можно дать волю своим желаниям.
Права Ника получила 7 лет назад, к этому моменту опыт вождения у нее уже был. Девушка не расстается с машиной ни на день, перемещается в основном по городу. Говорит, что уличное автомобильное движение — отдельный мир: у водителей есть свои сигналы общения и культура — некоторым автомобилистам не трудно закрыть крышку бензобака рядом стоящего авто, и это, говорит девушка, очень мило.
Однажды с Никой произошел самый настоящий «девочковый» случай: она поехала за город, а водительское удостоверение забыла в другой сумочке.
— Я понимаю, что впереди нужно проехать два поста ГАИ! Варианта два — возвращаться обратно и терять время либо ехать навстречу удаче. С трясущимися руками на свой страх и риск я не стала разворачиваться, поехала дальше. Один пост я проехала благополучно, а вот на втором доблестные стражи порядка меня ждали. С улыбкой на лице и надеждой в глазах объясняю всю ситуацию, что «сумка другая», что «к платью не подходит», что «честное слово, это в первый и последний раз», — вспоминает Ника. — После красноречивого объяснения меня всё же отпустили и пожелали хорошего пути. До сих пор помню их добрые лица, спасибо, что есть такие понимающие люди. Доехала, как и планировала, быстро и с удачей!
Больше фотографий Вероники и её автомобиля ищите здесь.
Фото: Ольга Бурлакова/NGS.RU