Женщина на коне: пять историй красоток, которые водят машины лучше мужчин

Эти девушки могут поменять запаску, даже если на них шпильки и вечернее платье





В сегодняшней подборке много красивых фото девушек и их автомобилей. Они рассказывают, как поменять запаску, если ты в вечернем платье и на каблуках, что делать, если впереди пост ГИБДД, а документы в другой сумочке.





Татьяна и чёрный кроссовер





Блондинка Татьяна дороги не боится: говорит, всегда найдутся водители, которые придут на помощь





Татьяне 32 года, она руководит клиентским отделом в частной компании. Последние два года ездит на Nissan Qashqai. Владелицей полноприводного 2-литрового кроссовера Таня стала не сразу, сначала у нее был Nissan Murano. Потом девушка присматривалась к Mazda6, но в итоге выбрала Qashqai — увидела его на улице и оценила компактность.





— Автомобиль абсолютно неприхотливый в обслуживании, бензина ест очень мало по сравнению с предыдущим авто. За два года вождения в нем менялись только масло и катушки зажигания, в целом машина постоянных вложений не требует, — рассказывает Татьяна.





Чтобы застрять на улице, нужно очень постараться. К тому же если неприятность произойдет, всегда найдутся водители, готовые помочь девушке: такая история, говорит Татьяна, случилась с ней и ее прошлым автомобилем. Стоило сесть в сугроб, как тут же подбежали молодые люди в форме и вытолкнули авто.





Автохамов Татьяна встречает с улыбкой





— Мой стаж — 12 лет, желание водить пришло как-то само собой, как сейчас помню. Теорию сдала с первого раза, а вот с вождением пришлось немного помучиться — то скоростной режим превышу, то пристегнуться забуду, — говорит Татьяна. — Стиль вождения предпочитаю спокойный. По городу езжу часто, в особенности люблю прокатиться по ночным улицам под любимую музыку, и главное — машин не много. Сталкиваясь на дороге с хамами, главное — не обращать внимания и пропустить их с милой улыбкой на лице.





Больше фотографий кроссовера и его красивой владелицы ищите в нашем фоторепортаже.





Евгения и поездки в Rio







Красная KIA — первая машина Евгении





Наша следующая героиня водит красный KIA Rio — это первая машина Евгении, с ней она не расстается уже шесть лет. Девушка рассказывает: первый автомобиль хотелось именно из салона — новый, яркий и без лишних проблем в обслуживании. О своем выборе Женя не пожалела.







— Я всегда знала, что у меня будет автомобиль, очень хотела водить. Наверное, именно поэтому не получила права в 18 лет, так как знала, что обязательно захочу своё авто, а возможности его купить тогда не было. Как только возможность появилась — сразу всё произошло, — вспоминает Евгения. — Шесть лет назад получила водительское удостоверение, купила машину, села и поехала — всё просто. Кстати, сдала сама — с первого раза, на машине с механической коробкой передач, и очень этим горжусь!







Девушка признается, что неприятностей на дорогах у нее не случалось. За рулем чувствует себя комфортно, правда замечает летом от мужчин на дорогах повышенный интерес:







— Цвет моего авто очень предсказуем, конечно, сразу понятно, что за рулем дама! Но могу сказать откровенно: ни разу за 6 лет не было неприятных историй на дороге, связанных с противоположным полом. Настоящие мужчины всегда пропустят, помогут, если это нужно. И за улыбку простят наши маленькие ошибки за рулём.







На права Женя сдавала на механике — говорит, всё получилось с первого раза





Больше фото Евгении и её Rio — здесь.







Олеся и чёрный BMW







Идеальная машина для Олеси — с левым рулем и кожаным салоном





Олесе 32 года, ее непрерывный водительский стаж — 11 лет. Сейчас девушка управляет черным BMW 5-й модели — это ее третья машина. Олеся рассказывает, что о «бэхе» мечтала всегда: так покорила ее эта марка дерзким и стильным видом!







— До этого был Subaru Legacy B4 TWIN TURBO, 260 лошадиных сил, поэтому, конечно, после него я выбирала обязательно динамику и скорость, — рассказывает девушка. — Машина обязательно должна была быть с левым рулем; с кожаным салоном, потому что это практично — любое загрязнение можно убрать влажной тряпкой; комфортной, надежной, и, конечно же, я должна получать удовольствие от нахождения за рулём этой машины. У этой модели надёжный двигатель, в регламентном обслуживании машина не сложная, но если что-то произошло нештатно или вышло из строя по электронике, то это может доставить головные проблемы.







Поменять запаску — нет проблем! Даже если ты на каблуках и в платье





На BMW не тяжело проезжать длинные расстояния, а еще автомобиль повторяет характер своего хозяина: если хочется быть дерзкой и быстрой — машина это позволит. Дерзости за рулем Олеся предпочитает спокойную езду, но даже размеренные поездки иной раз доставляли неприятности нашей героине.







— Решила проехать по незнакомой дороге и застряла в частном секторе часов в 11 вечера, колесо одно повисло прям. Пошла в дома стучаться, помощи просить. Во втором доме открыл мне мужик в семейных трусах, уговорила его помочь. Он оделся, вышел. Ну и говорит: «Что стоишь, помогай давай». А я в платье, в туфлях. Решетку с бампера пока сняла, трос прикрепила, он меня выдернул. Увозилась вся в грязи, но зато выехала, — рассказывает Олеся.







Больше фото Олеси и ее BMW найдете по ссылке.





Катя и Toyota Camry







«Человечество придумало пенициллин, девушкой за рулем автомобиля никого не удивишь!» — говорит Катя





Впервые за руль Екатерина села в три года: это был красный «Москвич» на механике. Девушка вспоминает: куда и что крутить, как держать баланс на дороге, не понимала, но это были самые счастливые пять минут в ее жизни. Поэтому, как только Кате исполнилось 18, она сдала на права. Сегодня Кате 30 лет, и у неё черная Toyota Camry 2015 года выпуска.







— В моем владении были разные автомобили с самыми разными техническими характеристиками: Toyota, Lexus, Mercedes, Ford и другие. На сегодняшний день с уверенностью говорю, что Camry соответствует моим пожеланиям, основанным на многолетнем опыте вождения. Это комфортный автомобиль с хорошей управляемостью и шикарной аудиосистемой, на котором приятно передвигаться как по городу, так и по трассе, — рассказывает девушка.







Выбор в пользу Camry сделан за надежность и лаконичность машины: авто уверенно держит дорогу, подвеска достаточно жесткая — за счет мощного переднего стабилизатора автомобиль менее склонен к кренам и валкостям в поворотах.







Тяжелая комфортная Camry — оптимальное соотношение цены и качества, признается наша героиня





Для Екатерины в приоритете безопасное вождение, поэтому скоростной режим она нарушает редко.







— Мужчины часто знакомятся со мной. Где-то в потоке, на заправках. Всегда помогают и никогда не остаются в стороне. За что им большое спасибо, — улыбается девушка. — Говоря о реакции мужчин на девушку за рулем, напомню, что человечество изобрело электричество, пенициллин, двигатель внутреннего сгорания и совершило первый полет в космос. Девушкой за рулем автомобиля уж точно никого не удивишь!







Впервые Катя села за руль «Москвича» в три года, а сегодня она владелица черной «Камри»





Рассказ Кати о «Камри» и других машинах (и, конечно, много красивых фото) — здесь.





Ника и её Mazda





Однажды Ника забыла права в другой сумочке, и ее остановила ГИБДД





Топ красоток за рулем замыкает Ника. Девушке 33 года, она работает в салоне красоты и ездит на черной Mazda3. Это её вторая машина. К выбору, рассказывает красотка, подошла серьезно: сочетаться должно всё — и функционал, и красота, и цена.







— Я очень люблю водить автомобиль, не представляю себя без руля! Если вопрос встаёт о дальних поездках с друзьями на авто, я с большим удовольствием отправляюсь в путь и предоставляю возможность другим водителям побыть пассажирами, — рассказывает Вероника. — Безусловно, я люблю скорость — это адреналин, яркие эмоции. Но считаю, что жизнь не стоит подвергать лишний раз опасности. Для этого есть специальные площадки, где можно дать волю своим желаниям.







На права Вероника сдала семь лет назад, но водить научилась еще раньше — говорит, любовь к дороге у нее в крови





Права Ника получила 7 лет назад, к этому моменту опыт вождения у нее уже был. Девушка не расстается с машиной ни на день, перемещается в основном по городу. Говорит, что уличное автомобильное движение — отдельный мир: у водителей есть свои сигналы общения и культура — некоторым автомобилистам не трудно закрыть крышку бензобака рядом стоящего авто, и это, говорит девушка, очень мило.







Однажды с Никой произошел самый настоящий «девочковый» случай: она поехала за город, а водительское удостоверение забыла в другой сумочке.







— Я понимаю, что впереди нужно проехать два поста ГАИ! Варианта два — возвращаться обратно и терять время либо ехать навстречу удаче. С трясущимися руками на свой страх и риск я не стала разворачиваться, поехала дальше. Один пост я проехала благополучно, а вот на втором доблестные стражи порядка меня ждали. С улыбкой на лице и надеждой в глазах объясняю всю ситуацию, что «сумка другая», что «к платью не подходит», что «честное слово, это в первый и последний раз», — вспоминает Ника. — После красноречивого объяснения меня всё же отпустили и пожелали хорошего пути. До сих пор помню их добрые лица, спасибо, что есть такие понимающие люди. Доехала, как и планировала, быстро и с удачей!







С машиной красотка не расстается ни на день





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