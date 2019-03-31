«Талию измерить очень просто»: как понять, что лишний вес стал риском для жизни

Наталья Михайлова — врач-эндокринолог

Недосып, стресс, непреодолимое желание всё время что-то жевать... Это весна издевается? Играй, гормон, — ширься, попа и талия? Или наш организм устроен иначе? О том, как лишний вес связан с гормонами, какие проблемы могут возникнуть с шитовидкой и как понять, что пора бежать к врачу, мы поговорили с эндокринологом Натальей Михайловой.





— Есть такое убеждение, что наш вес, набор веса очень сильно зависит от гормонов. Так это или это миф?







— Конечно, это миф. Сейчас эпидемия ожирения во всём мире, и в России в том числе. У нас почти 50% населения страдают избыточным весом.







Врачи советуют есть больше продуктов, богатых йодом





— А с сахарным диабетом? Большинство людей, страдающих этим заболеванием, полные.







— Да, около 80% наших пациентов с сахарным диабетом второго типа имеют избыточную массу тела. Вообще, ожирение — фактор риска сахарного диабета.





— То есть наоборот получается? Лишний вес провоцирует развитие сахарного диабета?





— Чаще всего да. Есть, конечно, и эндокринные заболевания, которые сопровождаются набором веса и повышением сахара, но у большинства пациентов они отсутствуют. Изначально избыточный вес плюс стечение ещё некоторых обстоятельств. Каких? Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, наследственность, стрессы — это всё может привести к развитию сахарного диабета. Но ожирение, наверное, самый мощный фактор риска. А кроме того, оно — фактор риска множества других заболеваний.





При лишнем весе необходимо обратиться к врачам





— Каких?







— Ишемическая болезнь сердца, недостаточность кровообращения, артериальная гипертензия, остеоартрозы (заболевания суставов), злокачественных опухолей отдельных локализаций, желчно-каменная болезнь.





— Хроническая усталость может быть связана с нарушениями в гормонах?





— Это жалоба, с которой к нам очень часто приходят пациенты. Говорят: «Проснулся утром, а уже сил нет ничего делать». Это показание к проверке. Но, честно скажу, в очень небольшом проценте случаев мы находим какую-то патологию. Потому что сейчас, действительно, сложная жизнь: стрессы, ненормированный рабочий день, неправильный режим труда и отдыха, многие люди находятся в депрессии. Причины могут быть разные: у кого житейские проблемы, у кого другие проблемы со здоровьем. Но это показание для обследования щитовидной железы.





Повышенная усталость — самая распространённая жалоба пациентов.

— Повышенное оволосение — повод бежать к вам?





— Начинать надо с гинеколога. Нередко это сочетанная проблема — и гинекологическая, и эндокринологическая. И в зависимости от того, какие ещё есть проблемы: нарушение менструального цикла, неудачные беременности проводят обследование и гинеколог, и эндокринолог, а в идеале — гинеколог-эндокринолог.







— Как понять, что пора к эндокринологу? Есть какие-то внешние признаки того, что в организме не всё гладко?







— Каждый может увидеть у себя проблему с весом. Не каждый может высчитать индекс массы тела, хотя в интернете и есть все формулы, но окружность талии измерить очень просто. Так вот у женщины больше 80 сантиметров, у мужчины больше 94 — всё, вперёд к эндокринологу. Хотя, конечно, ожирение очень сложно лечить. Ведь это отказ от привычной для человека жизни: изменение своих привычек, которые формируются с детства. А мы ему говорим: «Не ешь, двигайся». Пациенты, конечно, на нас смотрят непонимающе.





Есть препараты, которыми лечат ожирение. Их можно разделить на три группы: те, которые препятствуют всасыванию жиров в желудочно-кишечном тракте, те, которые влияют на голову, блокируя центр голода, и третьи более сложные, которые используются также при лечении сахарного диабета. Естественно, пациент не может принимать, какой угодно препарат, все их подбирают и назначают только врачи. Лечение ожирения достаточно дорогостоящее, поэтому лучше не доводить до этого.





Мужчины с талией больше 94 сантиметров находятся в зоне риска





— Как часто надо посещать эндокринолога, сдавать анализы на гормоны?





— Это не рутинное обследование, то есть не надо всем раз в год ходить к эндокринологу. С избыточной массой тела человек может и сам обратиться к эндокринологу, минуя терапевта. Если с лишним весом всё понятно, это видно, то со щитовидной железой жалобы не очень специфические. При нарушении функций щитовидной железы может быть слабость, сонливость, нарушение памяти, внимания, сухость кожи, отёчность, нарушение сна, сердцебиение, потливость.





Такие жалобы могут быть и при других проблемах в организме, поэтому сам человек не может диагностировать у себя проблемы со щитовидкой. Обращается к терапевту, тот уже посылает к нам, если сочтет нужным. И если в стандартное ежегодное обследование входит анализ на сахар, холестерин, общий анализ крови, то исследование на гормоны щитовидной железы делается по показаниям. Хотя после 40 лет проверить гормоны щитовидной железы, а именно, тиреотропный гормон надо.





Важно проверить кровь на гормон щитовидной железы при планировании беременности, чтобы знать, что всё в порядке, и правильно готовиться, принимая йод в достаточной дозировке. Проверить гормоны надо при нарушении менструального цикла, при невозможности забеременеть. Но с этими проблемами к нам пациентов направляют гинекологи.





После 50 лет узлы на щитовидной железе встречаются в половины женщин и 20% мужчин





— С какими самыми большими страхами и заблуждениями приходили пациенты?





— Наиболее частая проблема, с которой к нам приходят пациенты, — узлы в щитовидной железе. Многие ходят проверять их каждый год. Надо понимать, что узлы — это, как правило, доброкачественные образования, не влияющие на качество и продолжительность жизни. Рак щитовидной железы бывает где-то в 5% случаев всех узлов, а узлы после 50 лет встречаются у 50% женщин и 20% мужчин. И чем старше человек, тем больше этот процент. Все узлы больше 1 сантиметра подлежат пункции. Если они доброкачественные, то даже в наблюдении раз в год пациенты не нуждаются, потому что доброкачественные узлы в злокачественные не переходят. Динамическое наблюдение ведется для того, чтобы следить, не появились ли новые узлы, и за ростом имеющихся, так как даже доброкачественные узлы растут, но растут довольно медленно и при отсутствии жалоб, УЗИ достаточно делать 1 раз в 1,5–2 года.





Доказано: доброкачественный узел (по результату тонкоигольной аспирационной биопсии) никогда в рак не перейдёт, а люди боятся, считают, что он может переродиться в злокачественный. При узлах щитовидной железы её функция, как правило, не страдает, и гормоны остаются в норме. Нарушения могут быть в случаях, когда узлы бывают на фоне других заболеваний щитовидки (аутоиммунного тиреоидита, диффузно-узлового токсического зоба).



