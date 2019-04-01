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День без дураков: отличите фальшивый праздник от настоящего

12 вопросов для знатоков дурацких и не очень дат

Отмечать странные праздники то еще занятие!
Отмечать странные праздники то еще занятие!


Раз уж 1 апреля — такой день, когда принято над всеми шутить, то и мы попробуем разыграть вас. В одном тесте мы собрали самые безумные праздники человечества, разбавив их теми, что еще не успели придумать и запатентовать. Проверьте, сможете ли вы отличить фальшивую дату от настоящей за пару минут? И обязательно расскажите о своих результатах!


День рождения пожарной лестницы

  • Праздник
  • Вы это придумали!


День лежания на левом боку

  • Праздник
  • Вы это придумали!


День голого мужика

  • Праздник
  • Вы это придумали!


День бабушкиных пирожков

  • Праздник
  • Вы это придумали!


День вязания на публике

  • Праздник
  • Вы это придумали!


День радости, что жив

  • Праздник
  • Вы это придумали!


День рождения коктейльной соломинки

  • Праздник
  • Вы это придумали!


День неудачных селфи

  • Праздник
  • Вы это придумали!


День правшей

  • Праздник
  • Вы это придумали!


День полотенца

  • Праздник
  • Вы это придумали!


День лени

  • Праздник
  • Вы это придумали!


День обнимашек с котиком

  • Праздник
  • Вы это придумали!


День без дураков: отличите фальшивый праздник от настоящего

Правильные ответы: 5/10

Каждый день — праздник! Запомните эту истину и больше никому не давайте себя провести.

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День без дураков: отличите фальшивый праздник от настоящего

Правильные ответы: 5/10

Неплохо! Советуем переворачивать календарь почаще.

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День без дураков: отличите фальшивый праздник от настоящего

Правильные ответы: 5/10

О, да! Перед нами знаток праздников! Готовы поспорить, что вы сами их придумываете!

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