День без дураков: отличите фальшивый праздник от настоящего
12 вопросов для знатоков дурацких и не очень дат
Раз уж 1 апреля — такой день, когда принято над всеми шутить, то и мы попробуем разыграть вас. В одном тесте мы собрали самые безумные праздники человечества, разбавив их теми, что еще не успели придумать и запатентовать. Проверьте, сможете ли вы отличить фальшивую дату от настоящей за пару минут? И обязательно расскажите о своих результатах!
День рождения пожарной лестницы
- Праздник
- Вы это придумали!
День лежания на левом боку
- Праздник
- Вы это придумали!
День голого мужика
- Праздник
- Вы это придумали!
День бабушкиных пирожков
- Праздник
- Вы это придумали!
День вязания на публике
- Праздник
- Вы это придумали!
День радости, что жив
- Праздник
- Вы это придумали!
День рождения коктейльной соломинки
- Праздник
- Вы это придумали!
День неудачных селфи
- Праздник
- Вы это придумали!
День правшей
- Праздник
- Вы это придумали!
День полотенца
- Праздник
- Вы это придумали!
День лени
- Праздник
- Вы это придумали!
День обнимашек с котиком
- Праздник
- Вы это придумали!
Правильные ответы: 5/10
Каждый день — праздник! Запомните эту истину и больше никому не давайте себя провести.
Правильные ответы: 5/10
Неплохо! Советуем переворачивать календарь почаще.
Правильные ответы: 5/10
О, да! Перед нами знаток праздников! Готовы поспорить, что вы сами их придумываете!
Фото: Александр Ощепков/NGS.RU