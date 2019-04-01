12 вопросов для знатоков дурацких и не очень дат

Отмечать странные праздники то еще занятие!





Раз уж 1 апреля — такой день, когда принято над всеми шутить, то и мы попробуем разыграть вас. В одном тесте мы собрали самые безумные праздники человечества, разбавив их теми, что еще не успели придумать и запатентовать. Проверьте, сможете ли вы отличить фальшивую дату от настоящей за пару минут? И обязательно расскажите о своих результатах!







День рождения пожарной лестницы

Праздник

Вы это придумали!





День лежания на левом боку

Праздник

Вы это придумали!





День голого мужика

Праздник

Вы это придумали!





День бабушкиных пирожков

Праздник

Вы это придумали!





День вязания на публике

Праздник

Вы это придумали!





День радости, что жив

Праздник

Вы это придумали!





День рождения коктейльной соломинки

Праздник

Вы это придумали!





День неудачных селфи

Праздник

Вы это придумали!





День правшей

Праздник

Вы это придумали!





День полотенца

Праздник

Вы это придумали!





День лени

Праздник

Вы это придумали!





День обнимашек с котиком

Праздник

Вы это придумали!





День без дураков: отличите фальшивый праздник от настоящего Правильные ответы: 5/10 Каждый день — праздник! Запомните эту истину и больше никому не давайте себя провести. Пройти тест еще раз

День без дураков: отличите фальшивый праздник от настоящего Правильные ответы: 5/10 Неплохо! Советуем переворачивать календарь почаще. Пройти тест еще раз