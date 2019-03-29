Новосибирцы сделали ходунки для алабая Гоши — он снова сможет ходить

Гоше около 4 лет — он восстанавливается после тяжёлой травмы позвоночника и таза





В новосибирской ветеринарной клинике «БЭСТ» учат заново ходить алабая Гошу. Месяц назад его нашли на Толмачёвском шоссе. По словам волонтёра приюта «Дари добро» Оксаны Масловой, собаку сбила машина, и она три дня пролежала на трассе.







«Собаку нашли месяц назад на Толмачёвском шоссе, она трое суток лежала парализованная на дороге. Её нашли женщины, сообщили нам. <...> Мы обращались за помощью к зоотакси, чтобы её доставили в клинику. Сейчас она уже месяц лежит в клинике "БЭСТ", там её прооперировали», — рассказала Оксана Маслова.







По словам главного врача ветеринарной клиники «БЭСТ» Натальи Улановой, у собаки был перелом позвоночника и тазовых костей. В клинике ей провели высокотехнологичную операцию на крестце. Подобные делают только в нескольких российских ветеринарных центрах.







«Была проведена операция по стабилизации перелома позвоночника с помощью транспедикулярных фиксаторов (импланты позволяют проводить коррекцию и стабилизацию позвонков на различных уровнях, устранить вывихи и компрессии тел позвонков. — Прим. ред.). Мы взяли эту методику из гуманитарной медицины и стали первые применять медицинские фиксаторы в ветеринарии. Сейчас это один из основных методов в лечении перелома позвоночника», — объяснила Уланова.





Она добавила, что пока собака ещё не может самостоятельно ходить. Ей требуется длительная реабилитация.





«Прогнозы осторожные. Чувствительность задних лап есть, но также есть необратимые изменения в спинном мозге из-за длительного давления. Всё зависит от реабилитации, от бассейна, массажа. Всё осложняется тем, что очень крупная, тяжёлая собака», — рассказала Наталья Уланова.







Сейчас ветеринары учат Гошу заново ходить. Для него была изготовлена специальная металлическая конструкция, которая позволяет собаке держаться на ногах.





«Эту конструкцию изготовил наш друг Антон. На днях мы начали Гошу учить ходить, буквально два дня назад. До этого ему было больно ходить и двигаться, пока он лежал, у него атрофировались мышцы. Он сначала не понял, что от него хотят: ему было больно, и он пугался конструкции, боялся незнакомых людей. Но вообще он очень добродушный, сейчас каждого человека принимает, людей любит, очень ласковый пёс. <...> В дальнейшем ему нужна передержка, потому что мы днём работаем, у нас нет возможности тщательно заниматься с собакой. Конечно, ему нужно дом искать», — рассказала Оксана Маслова.





Волонтёры приюта «Дари добро» засняли на видео всю историю алабая Гоши





В октябре прошлого года врачи ветеринарной клиники «БЭСТ» провели ещё одну сложнейшую операцию — они установили протез лапы собаке по кличке Шанс, которую два года назад сбила машина.