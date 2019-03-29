«Просьба не мешать»: у домов на улице Кошурникова пообещали вырубить все деревья
На стволах деревьев уже появились красные кресты — скоро их спилят
Сегодня, 29 марта, во дворе перед домом Кошурникова, 31 в Дзержинском районе Новосибирска начали готовиться к вырубке деревьев — жильцов предупредили, что тут будет новый сквер.
«29 марта 2019 года в 9:00 со стороны улицы Кошурникова начинается реконструкция сквера за счёт муниципалитета, так как территория муниципальная. Будут полностью снесены все деревья и произведены новые посадки. Зона будет полностью пешеходная.
Убрать с парковок машины! А также: убедительная просьба не мешать проводимым работам», — такое объявление появилось во дворе.
Фотография этого объявления накануне появилась в группе «Рядом метро Золотая Нива | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент НГС побывал на месте и обнаружил, что некоторые деревья уже обвязаны ограничительными лентами, а стволы некоторых деревьев помечены красными крестами. Объявление с предупреждением о вырубке сорвали на глазах корреспондента.
«Там будет пешеходная зона, будут удалены все старые деревья, посажены новые. Будут скамейки поставлены, скульптуры детские. <…> Это территория муниципальная, и делается это за счёт администрации Дзержинского района», — рассказали корреспонденту НГС в ЖСК «Рассвет», который управляет домом на Кошурникова, 31.
В ЖСК отметили, что жители дома много лет боролись за то, чтобы территорию облагородили.
«Мы уже больше 10 лет подаём письма, запросы, чтобы привели в порядок этот сквер. Потому что раньше, в советские времена, эта территория принадлежала нам, а потом, когда начали метро строить, она отошла муниципалитету <…> и она превратилась в заброшенную территорию», — сказали в ЖСК.
Участок, где начнутся работы, не является официальным сквером, поэтому за него отвечает не «Горзеленхоз», рассказал корреспонденту НГС Александр Сумин, директор предприятия, которое занимается городскими зелёными зонами. НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии, но ответа на него пока не получил.
В декабре аварийная вырубка деревьев началась в сквере за оперным театром — там также были намерены сделать новый сквер.
Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова (1, 3–5), vk.com/ryadom_zolotayaniva (2)