«Просьба не мешать»: у домов на улице Кошурникова пообещали вырубить все деревья

На стволах деревьев уже появились красные кресты — скоро их спилят

Жителей дома на Кошурникова, 31 предупредили, что территорию хотят облагородить

Сегодня, 29 марта, во дворе перед домом Кошурникова, 31 в Дзержинском районе Новосибирска начали готовиться к вырубке деревьев — жильцов предупредили, что тут будет новый сквер.







«29 марта 2019 года в 9:00 со стороны улицы Кошурникова начинается реконструкция сквера за счёт муниципалитета, так как территория муниципальная. Будут полностью снесены все деревья и произведены новые посадки. Зона будет полностью пешеходная.





Убрать с парковок машины! А также: убедительная просьба не мешать проводимым работам», — такое объявление появилось во дворе.





Фотография этого объявления накануне появилась в группе «Рядом метро Золотая Нива | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».









Корреспондент НГС побывал на месте и обнаружил, что некоторые деревья уже обвязаны ограничительными лентами, а стволы некоторых деревьев помечены красными крестами. Объявление с предупреждением о вырубке сорвали на глазах корреспондента.





Двор уже готовят к новому скверу





«Там будет пешеходная зона, будут удалены все старые деревья, посажены новые. Будут скамейки поставлены, скульптуры детские. <…> Это территория муниципальная, и делается это за счёт администрации Дзержинского района», — рассказали корреспонденту НГС в ЖСК «Рассвет», который управляет домом на Кошурникова, 31.





В ЖСК отметили, что жители дома много лет боролись за то, чтобы территорию облагородили.





«Мы уже больше 10 лет подаём письма, запросы, чтобы привели в порядок этот сквер. Потому что раньше, в советские времена, эта территория принадлежала нам, а потом, когда начали метро строить, она отошла муниципалитету <…> и она превратилась в заброшенную территорию», — сказали в ЖСК.





Некоторые деревья обвязаны лентой





Участок, где начнутся работы, не является официальным сквером, поэтому за него отвечает не «Горзеленхоз», рассказал корреспонденту НГС Александр Сумин, директор предприятия, которое занимается городскими зелёными зонами. НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии, но ответа на него пока не получил.





Жители дома рядом с этим участком несколько лет просили, чтобы его благоустроили





Новый сквер будет делать администрация Дзержинского района





В декабре аварийная вырубка деревьев началась в сквере за оперным театром — там также были намерены сделать новый сквер.

