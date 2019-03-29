Следователи возбудили дело о падении льда с крыши дома на семилетнюю девочку

На месте происшествия работали следователи и работники жилищной инспекции





Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о падении снега с крыши дома на семилетнюю девочку в Первомайском районе.







Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.







В ведомстве напомнили, что 28 марта около 17:00 с крыши дома № 2 на улице Маяковского снежная наледь упала на ребёнка. Пострадавшую семилетнюю девочку увезли в больницу.







Как пояснили в следственном управлении, место происшествия осмотрели следователи-криминалисты и работники ГЖИ Новосибирской области.







«Произведены допросы всех сотрудников управляющей компании, назначены необходимые экспертизы, изъята соответствующая договорная, уставная и бухгалтерская документация в управляющей компании. <…> В рамках расследования уголовного дела следствие намерено дать правовую оценку действиям сотрудников коммунальных служб, ответственных за данный участок», — сообщили в следственном управлении.







Название управляющей компании следователи не упоминают. Но, как следует из данных на сайте «Реформа ЖКХ», дом № 2 по улице Маяковского с 1 мая 2018 года находится под управлением УК «Юган», которая, по информации «Контур.Фокус», позже была переименована в управляющую компанию «Ганыч». Накануне корреспондент НГС направила на электронную почту этой организации запрос с просьбой прокомментировать происшествие с ребёнком. На момент публикации новости ответ из управляющей компании ещё не пришёл.



