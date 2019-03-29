Следователи возбудили дело о падении льда с крыши дома на семилетнюю девочку
Происшествие случилось на улице Маяковского в Первомайском районе
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о падении снега с крыши дома на семилетнюю девочку в Первомайском районе.
Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.
В ведомстве напомнили, что 28 марта около 17:00 с крыши дома
Как пояснили в следственном управлении, место происшествия осмотрели следователи-криминалисты и работники ГЖИ Новосибирской области.
«Произведены допросы всех сотрудников управляющей компании, назначены необходимые экспертизы, изъята соответствующая договорная, уставная и бухгалтерская документация в управляющей компании. <…> В рамках расследования уголовного дела следствие намерено дать правовую оценку действиям сотрудников коммунальных служб, ответственных за данный участок», — сообщили в следственном управлении.
Название управляющей компании следователи не упоминают. Но, как следует из данных на сайте «Реформа ЖКХ», дом
Вчера главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова рассказывала, что пострадавшую девочку увезли в детскую городскую клиническую больницу
Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС