«Панический страх у них»: родители нажаловались на врачей, заставляющих делать прививки

Многие новосибирцы считают вакцинацию вредной для здоровья

Школы и детские сады вправе отказывать в посещении занятий тем, кто не поставил прививки или не сделал вовремя пробу Манту
Школы и детские сады вправе отказывать в посещении занятий тем, кто не поставил прививки или не сделал вовремя пробу Манту

Родители шести новосибирских школьников пожаловались уполномоченному по правам человека региона Нине Шалабаевой на школы и детсады, которые заставляют проходить вакцинацию или ставить пробу Манту. 


За прошедший год 6 человек обратились к уполномоченному по правам человека по поводу вакцинации. В частности, они возмущались, что детсады и школы отказывали в посещении занятий их детям, не поставившим очередную пробу Манту, рассказала сегодня журналистам Нина Шалабаева.


«Какая-то мифология просто преобладает сейчас. Не прислушиваются сейчас родители к специалистам, а больше всего обращают внимание, что где-то что-то кто-то разместил, вот они в интернете прочитали, им кто-то сказал, что поставили прививку и что-то произошло, 


не исследуя причинно-следственные связи — может быть, побочное что-то и не относится к прививке <…> Какой-то панический страх у родителей, причём они очень категоричны, объяснить им сложно», — объяснила омбудсмен.


Шалабаева отметила, что старается объяснять родителям риски — не только для их детей, но и для окружающих. Но часть родителей до сих пор считает, что вакцинация вредна для здоровья.


Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова привела в пример конец 1990-х годов, когда по всей России была вспышка дифтерии — и только в регионе каждый год врачи фиксировали до 16 случаев смерти и тяжёлой инвалидизации после перенесённого заболевания.


«Когда пошли первые кампании отказа от прививок, это как раз 1990-е годы, когда творилась какая-то неразбериха в стране, в том числе по вопросам вакцинации, мы получили огромное количество заболевших. Как раз это были те люди, которые отказывались от вакцинации и не имели прививок от дифтерии. 


Сегодня то же самое демонстрирует нам корь. Парадоксальная ситуация — люди перестали бояться инфекций, а стали бояться вакцин!» 


— высказалась инфекционист.


Она подчеркнула, что благодаря прививкам удалось победить не только дифтерию, но и оспу, а также полиомиелит.


Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Лада Самойлова на встрече с журналистами напомнила, что в России действует федеральный закон № 157 об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Согласно ему, граждане могут отказаться от прививок, но тогда они столкнутся с множеством ограничений — с запретами посещать школы, детские сады, бассейны, не смогут участвовать в соревнованиях и других массовых мероприятиях.


Месяц назад прокуратура оштрафовала школу из-за учеников, которые вовремя не поставили пробу Манту. Детей в итоге отстранили от занятий, но это возмутило мать школьников.

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