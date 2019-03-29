Вместо стройки будет сквер: рядом со школой в Кировском районе появится небольшой парк
Для этого власти заберут участок возле школы на улице Чемской
Городские власти решили изъять участок в Кировском районе для муниципальных нужд — на нём по проекту должен появиться сквер, хотя раньше эту землю планировали застроить.
Сообщение об изъятии участка для муниципальных нужд опубликовано в документах на сайте мэрии Новосибирска.
Площадь участка — 1,42 га, он расположен возле школы
В 2016 году участок хотели застроить: компания «Сибстрой» выходила на публичные слушания, чтобы согласовать более крупный проект, но отказалась от своих планов.
Ранее стало известно, что сквер возле лицея на улице Советской власти отстоять не смогли: суд разрешил построить на участке деловой центр.
Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова