Вместо стройки будет сквер: рядом со школой в Кировском районе появится небольшой парк

Для этого власти заберут участок возле школы на улице Чемской

Сейчас участок неблагоустроен и зарос кустарниками и клёнами





Городские власти решили изъять участок в Кировском районе для муниципальных нужд — на нём по проекту должен появиться сквер, хотя раньше эту землю планировали застроить.







Сообщение об изъятии участка для муниципальных нужд опубликовано в документах на сайте мэрии Новосибирска.







На части территории под сквер сегодня расположены металлические гаражи





Площадь участка — 1,42 га, он расположен возле школы № 64 на улице Чемской, 38 и тянется вдоль неё от дома на Чемской, 33 до домов на Комсомольской, 33 и 27.







В 2016 году участок хотели застроить: компания «Сибстрой» выходила на публичные слушания, чтобы согласовать более крупный проект, но отказалась от своих планов.







Ранее стало известно, что сквер возле лицея на улице Советской власти отстоять не смогли: суд разрешил построить на участке деловой центр.