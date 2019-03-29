Столько не влезет: новосибирский учёный опроверг миф о том, что сода лечит рак

На различных форумах регулярно обсуждают способы лечения онкологических заболеваний с помощью соды — приверженцы этой точки зрения утверждают, что раковые опухоли появляются из-за высокого содержания кислот в организме, а сода снижает кислотность среды. Автором этого научного мифа считается итальянский врач Тулио Симончини. Он выдвинул теорию, что онкологические заболевания вызваны грибковыми инфекциями, а сода помогает избавиться от них. Как сообщает итальянское издание Repubblica, год назад суд приговорил врача к 5,5 года заключения после смерти пациентки, которую он лечил своим методом.

НГС попросил заведующего лабораторией фармакогеномики Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Максима Филипенко опровергнуть лженаучный миф о лечении онкологических заболеваний содой. «Люди часто подменяют причину и следствие: некоторые опухоли закисляют среду — ткани, в которых они находятся. Происходит это вследствие переключения опухоли на другой способ получения энергии из глюкозы, который называется гликолиз. Действительно, опухоль создаёт вокруг себя кислое окружение. Есть работы, которые говорят о стимуляции таких процессов, которые увеличивают летальность, как метастазирование. Есть ряд научных фактов, которые используются для спекуляций по поводу лечения. Даже если бы мы могли нейтрализовать окружение принятие содой, то это бы не повлияло бы на причины. Онкологическое заболевание уже развилось, опухоль тоже пытается эволюционировать», — рассказал Максим Филипенко. Как объяснил учёный, что большое употребление соды и специальной щелочной воды может быть опасным, а сам метод лечения содой не прошёл клинических исследований.

«Всё зависит от буферной ёмкости такого рода продуктов — они могут быть безвредными, то же самое, что и вода, либо быть вредными. Если быть честным, то в опытах на мышах не говорится, что так лечится рак, говорится, что вроде бы уменьшилось количество метастазов, но так и ничего не вылечили. Если мы попытаемся аппроксимировать те немногочисленные опыты на человека, то количество необходимой соды сопоставимо с сотнями граммов, килограммов, что само по себе приведёт к вылечиванию от опухоли, как "вылечивание" от жизни. Даже если бы это действовало, то соду нужно было бы пить килограммами. Такая доза приведёт к алколозу, защелачиванию желудка и развитию язв. <...> Современная западная медицина, в том числе российская, доказательная. Можно сколько угодно говорить, что что-то вылечили, но нужно провести клиническое исследование. Никто клинических исследований не проводил. Более того, в тех научных работах, которые опубликованы, там очень скромные утверждения о том, что что-то может влиять», — объяснил учёный.