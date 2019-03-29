Власти отказались платить жильцам опасного дома по 10 тысяч в день и пошли в Верховный Суд

Дом стоит над обрывом — его жильцы боятся, что он может рухнуть в любой момент

Мэрии отказали в предыдущих инстанциях, но чиновники не намерены сдаваться

Муниципальное учреждение «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству», принадлежащее мэрии Новосибирска, обжалует в Верховном Суде РФ решение арбитража о ежедневных выплатах жильцам аварийного дома в Ленинском районе — все предыдущие инстанции встали на сторону жителей и обязали чиновников платить по 10 тысяч рублей в день.







Информация об этом появилась в базе «Электронное правосудие» 25 марта.





Жители дома на улице Портовой, 2 уже несколько лет пытаются доказать, что живут в опасном доме на берегу Яринского затона, — у здания отсутствует подпорная стена, армированные пояса, а фундамент сделан с нарушениями. По сути, здание постепенно сползает в воду.





Как уточнил корреспонденту НГС председатель ТСЖ «Прибрежный», которое управляет домом на Портовой, 2, Дмитрий Архипов, жильцы уже готовят отзыв на обращение «Дирекции единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству».





«Когда мы обращались в арбитражный суд на предмет взыскания, мы ориентировались на разъяснение Верховного Суда по похожему делу [в пользу жильцов]. Поэтому полагаю, что у Верховного Суда нет оснований противоречить самому себе»,





— считает Архипов.





Кроме того, он рассказал, что власти ещё ни разу не платили жильцам по судебному решению. Сейчас, по данным Дмитрия Архипова, судебные приставы получают новый исполнительный лист, по которому будут взыскивать ежедневные выплаты в пользу жильцов.





Ранее Архипов сообщал, что нарушения при строительстве дома допустила сама мэрия. После того как ТСЖ обнаружило недостатки, оно подало в суд на мэрию и застройщика (МКУ «Дирекция единого заказчика ЖКХ», учреждённую мэрией. — Прим.ред.).





В августе прошлого года арбитражный суд постановил взыскивать с МКУ и двух департаментов мэрии по 10 тысяч рублей ежедневно в виде неустойки до того момента, пока мэрия не выполнит обязательств и не устранит нарушения.





В сентябре 2018 года в мэрии Новосибирска заявили, что суд назначил невыполнимые сроки для ремонта дома, и назвали решение суда нелогичным. Ранее НГС писал о том, как новостройка оказалась аварийной и смогут ли её жители наказать виновных.