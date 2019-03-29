В музее смерти появился мундир адъютанта императора

Историческую форму музей купил на аукционах почти за 350 тысяч

Новосибирский музей смерти купил на аукционах почти за 350 тысяч рублей четыре мундира для своей экспозиции «Жизнь и смерть российских императоров»

Новосибирский музей мировой погребальной культуры приобрёл для своей коллекции четыре уникальных мундира военнослужащих времён царской России: среди них есть форма, какую носил адъютант российского императора Николая II.





«Мы уже получили три мундира. Они участвовали в московских выставках "Крым, 20-е годы" и "Грани времени". А два мундира даже снимались в российских фильмах. <…> Первый из трёх полученных — мундир личного порученца вдовствующей императрица Марии Фёдоровны. Второй — сюртук флигель-адъютанта свиты Александра III, флигель-адъютанта в звании поручика. И третий мундир — тоже сюртук флигель-адъютанта, но в звании полковника. <…> Это реконструкция, но сделано всё по историческим документам, то есть точные копии», — рассказал корреспонденту НГС основатель и владелец музея Сергей Якушин.





Три мундира были выкуплены почти за 250 тысяч рублей. Четвёртый мундир — форма адъютанта российского императора Николая II — был приобретён сегодня за 100 тысяч рублей. В музей он пока не пришёл.







Все экспонаты находились ранее в частных коллекциях и будут в ближайшее время выставлены в Музее мировой погребальной культуры в рамках экспозиции «Жизнь и смерть русских императоров».







В начале марта НГС рассказал о готовящейся экспозиции, которая напоминает знаменитые катакомбы со скелетами в Палермо. Эта выставку музей смерти представит в Ночь музеев, которая пройдёт в мае.