Гуанчжоу, Батуми и Бухара: аэропорт Толмачёво переходит на новое расписание

НГС рассказывает, куда новосибирцы смогут улететь предстоящим летом

По летнему расписанию аэропорт будет работать до 26 октября
По летнему расписанию аэропорт будет работать до 26 октября


С воскресенья, 31 марта, новосибирский аэропорт Толмачёво переходит на летнее расписание.


Самолёты из Новосибирска будут летать более чем в 90 направлениях, сообщили в пресс-службе аэропорта.


В частности, из Толмачёво по-прежнему можно будет улететь в несколько стран СНГ. Авиакомпании планируют выполнять рейсы в Шымкент, Ереван, Фергану и другие города ближнего зарубежья, в числе которых есть и новые для Толмачёво направления — Бухара и Батуми. Планируется увеличение частоты рейсов в Алматы, Нур-Султан, Ош, Душанбе, Худжанд, Ташкент, Усть-Каменогорск, Наманган, Караганду. Также авиакомпания S7 Airlines с 23 июня возобновляет сезонные прямые рейсы в Павлодар и Тамчы на озере Иссык-Куль.


«Новым направлением на международных воздушных линиях дальнего зарубежья в летнем периоде станет Гуанчжоу», — напомнили в Толмачёво.


Самолёты в этот город Китая будут летать с 21 мая два раза в неделю.


Также продолжится выполнение рейсов в Токио, Дюссельдорф, Прагу, Франкфурт, Шанхай, Урумчи.


«В летнем расписании планируется большая программа выполнения чартерных авиаперевозок в Анталью. Новым перевозчиком на направлении Новосибирск — Анталия станет авиакомпания I Fly — рейсы будут выполняться два раза в неделю на Аirbus 330. Авиакомпания Nordwind также будет выполнять в этом сезоне рейсы в Анталью на Аirbus 330. Продолжится выполнение сезонных регулярных и чартерных полётов в Ларнаку, Ираклион и в Юго-Восточную Азию — Нячанг, Фукуок, Санью, Пхукет, Утапао и Бангкок. Возобновятся чартерные направления Даламан и Хаммамет», — рассказали в аэропорту.


На внутренних авиалиниях впервые появится рейс в Нижний Новгород. Также после долгого перерыва возобновятся полёты в Новокузнецк — рейсы в этот город авиакомпания S7 Airlines открывает с 15 апреля.


«В летнем расписании 2019 года увеличится частота выполнения рейсов из Новосибирска на таких магистральных направлениях, как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Чита, Нерюнгри, Полярный», — сообщили в пресс-службе Толмачёво.


Также по традиции летом самолёты будут чаще летать на юг России: в Сочи, Анапу и Симферополь.


Авиакомпания S7 Airlines продолжит развивать региональные перевозки — она планирует существенно увеличить количество рейсов на самолётах Embraer 170 по сравнению с летом прошлого года. «Увеличение частоты рейсов планируется на таких направлениях, как Абакан, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новый Уренгой, Нижневартовск, Сургут, Челябинск, Томск, Братск, Красноярск, Улан-Удэ и других», — уточнили в аэропорту.


Также из Новосибирска можно будет улететь, например, в Белоярский, Горно-Алтайск, Ноябрьск, Каргасок, Северо-Енисейск, Стрежевой, Ханты-Мансийск, Когалым, Надым, Кызыл, Пермь, Усть-Кут и Уфу.


По летнему расписанию авиакомпании продолжат летать до 26 октября.

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