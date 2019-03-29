Гуанчжоу, Батуми и Бухара: аэропорт Толмачёво переходит на новое расписание

По летнему расписанию аэропорт будет работать до 26 октября





С воскресенья, 31 марта, новосибирский аэропорт Толмачёво переходит на летнее расписание.







Самолёты из Новосибирска будут летать более чем в 90 направлениях, сообщили в пресс-службе аэропорта.







В частности, из Толмачёво по-прежнему можно будет улететь в несколько стран СНГ. Авиакомпании планируют выполнять рейсы в Шымкент, Ереван, Фергану и другие города ближнего зарубежья, в числе которых есть и новые для Толмачёво направления — Бухара и Батуми. Планируется увеличение частоты рейсов в Алматы, Нур-Султан, Ош, Душанбе, Худжанд, Ташкент, Усть-Каменогорск, Наманган, Караганду. Также авиакомпания S7 Airlines с 23 июня возобновляет сезонные прямые рейсы в Павлодар и Тамчы на озере Иссык-Куль.







«Новым направлением на международных воздушных линиях дальнего зарубежья в летнем периоде станет Гуанчжоу», — напомнили в Толмачёво.







Самолёты в этот город Китая будут летать с 21 мая два раза в неделю.







Также продолжится выполнение рейсов в Токио, Дюссельдорф, Прагу, Франкфурт, Шанхай, Урумчи.







«В летнем расписании планируется большая программа выполнения чартерных авиаперевозок в Анталью. Новым перевозчиком на направлении Новосибирск — Анталия станет авиакомпания I Fly — рейсы будут выполняться два раза в неделю на Аirbus 330. Авиакомпания Nordwind также будет выполнять в этом сезоне рейсы в Анталью на Аirbus 330. Продолжится выполнение сезонных регулярных и чартерных полётов в Ларнаку, Ираклион и в Юго-Восточную Азию — Нячанг, Фукуок, Санью, Пхукет, Утапао и Бангкок. Возобновятся чартерные направления Даламан и Хаммамет», — рассказали в аэропорту.







На внутренних авиалиниях впервые появится рейс в Нижний Новгород. Также после долгого перерыва возобновятся полёты в Новокузнецк — рейсы в этот город авиакомпания S7 Airlines открывает с 15 апреля.







«В летнем расписании 2019 года увеличится частота выполнения рейсов из Новосибирска на таких магистральных направлениях, как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Чита, Нерюнгри, Полярный», — сообщили в пресс-службе Толмачёво.







Также по традиции летом самолёты будут чаще летать на юг России: в Сочи, Анапу и Симферополь.







Авиакомпания S7 Airlines продолжит развивать региональные перевозки — она планирует существенно увеличить количество рейсов на самолётах Embraer 170 по сравнению с летом прошлого года. «Увеличение частоты рейсов планируется на таких направлениях, как Абакан, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новый Уренгой, Нижневартовск, Сургут, Челябинск, Томск, Братск, Красноярск, Улан-Удэ и других», — уточнили в аэропорту.







Также из Новосибирска можно будет улететь, например, в Белоярский, Горно-Алтайск, Ноябрьск, Каргасок, Северо-Енисейск, Стрежевой, Ханты-Мансийск, Когалым, Надым, Кызыл, Пермь, Усть-Кут и Уфу.







По летнему расписанию авиакомпании продолжат летать до 26 октября.

