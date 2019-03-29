От 100 тысяч и выше: рейтинг самых больших зарплат директоров новосибирских школ и детсадов

Зарплаты самых состоятельных директоров переваливают за 100 тысяч

Мэрия Новосибирска опубликовала отчёты по зарплатам директоров и их замов в городских школах, лицеях и детских садах — НГС составил топ-10 самых состоятельных из них.







Информация о среднемесячной зарплате учреждений департамента образования за 2018 год появилась на сайте мэрии Новосибирска вечером 28 марта. В документах перечислили все школы, лицеи, гимназии и детские сады и привели среднюю сумму, которую зарабатывает их руководство и бухгалтера. Самые большие зарплаты — от 80 тысяч рублей и выше — оказались у директоров лицеев и гимназий Центрального округа, а также Калининского и Советского районов. НГС составил рейтинг самых состоятельных руководителей.





1-е место. Гимназия № 6 «Горностай»





Самая большая зарплата оказалась у директора гимназии «Горностай» в Академгородке Ирины Путинцевой — она также является депутатом Совета депутатов. Её общий стаж работы достигает 32 года. Согласно документам, средний заработок Путинцевой составляет 130,4 тысячи рублей в месяц. Её заместители в среднем получают от 46 до 98 тысяч, а главный бухгалтер — 88 тысяч рублей.





2-е место. Гимназия № 1





Чуть меньше зарабатывает директор именитой гимназии № 1 в центре — Виктор Косьяненко. В среднем его зарплата в 2018 году составила 115,5 тысячи рублей. Его заместители и бухгалтера получали около 70–80 тысяч рублей. К слову, в соседней с гимназией школе «Перспектива», которая расположена буквально в двух шагах, заработки скромнее. В 2018 году зарплата директора в среднем составила 43 тысячи рублей, а у его заместителя — 48 тысяч.





3-е место. Гимназия № 11 «Гармония»





Замыкает тройку самых состоятельных руководителей школ директор гимназии «Гармония» в Октябрьском районе Сергей Бегунов, зарплата которого в прошлом году в среднем составила 113,5 тысячи рублей, а у его заместителей — не больше 70 тысяч. В прошлом году «Гармония» выпустила больше всего медалистов — НГС узнал, что там есть фонтан, а среди выпускников — много известных актёров.





4-е место. Экономический лицей





Зарплаты остальных директоров новосибирских школ не превышают 100 тысяч рублей. Так, средняя зарплата директора экономического лицея в Центральном районе в прошлом году составила почти 99 тысяч рублей, но он уволился летом. Его место заняла Людмила Некрасова, средний заработок которой за оставшиеся полгода составил гораздо меньше — 67 тысяч рублей.





5-е место. Лицей № 130 имени Лаврентьева





Ещё скромнее оказалась зарплата директора лицея № 130 имени академика Лаврентьева в Академгородке Сергея Сопочкина — 96,4 тысячи рублей. В соседней гимназии № 5 зарплаты руководителя и его заместителей составили всего 50–65 тысяч.





6-е место. Лицей № 136





Средняя зарплата Галины Соломеевой, директора лицея № 136 в Ленинском районе, тоже составила 96 тысяч рублей. Завуч по воспитательной работе заработал в среднем 74 тысячи рублей, а два других завуча по учебно-воспитательной работе — 71–74 тысячи.





7-е место. Гимназия № 3





На 7-м месте оказалась зарплата директора ещё одной именитой гимназии — № 3 в Академгородке. Согласно документам на сайте мэрии, в 2018 году Татьяна Алексеева в среднем получала 90,4 тысячи рублей. Гимназия считается одной из самых престижных и в то же время переполненных в Новосибирске — здесь актовый зал соединили со столовой, классы отдали под гардероб, а учителя вынуждены ютиться в крохотной учительской. Руководство много лет не может добиться пристройки.





8-е место. Информационно-экономический лицей





Директор информационно-экономического лицея в Ленинском районе Надежда Зулина в среднем зарабатывает около 89 тысячи рублей в месяц, а её заместители — от 50 до 66 тысяч рублей. Зарплаты руководителей соседних школ на Юго-Западном жилмассиве не превышают 60 тысяч рублей.





9-е место. Инженерный лицей НГТУ





Маргарита Безлепкина на должности директора инженерного лицея НГТУ в среднем зарабатывала 89 тысяч рублей в месяц в прошлом году. У её заместителей зарплата ненамного меньше — 83–88 тысяч рублей.







10-е место. Гимназия № 10





Замыкает десятку самых состоятельных руководителей школ директор гимназии № 10 в Железнодорожном районе Сергей Бирюков. Его средняя зарплата в прошлом году составила 88,7 тысячи рублей. Общий стаж Бирюкова достигает 40 лет, 8 из которых он провёл на должности директора.





Среди других самых состоятельных директоров — руководители школ № 211 , 80, 34, лицеев № 200 , 185, 176, 159, 126, 81, 28, гимназий № 4 , 15 и многих других. Их средняя зарплата по итогам 2018 года превышала 80 тысяч рублей в месяц.





Недавно Владимир Путин предложил запустить со следующего года программу «Земский учитель» — по аналогии с существующей программой «Земский доктор» педагогам будут единовременно давать миллион рублей, если те переедут и начнут работать в деревнях. Сельские учителя Новосибирской области рассказали НГС о мизерных зарплатах и о том, почему эта программа не сработает.