От 100 тысяч и выше: рейтинг самых больших зарплат директоров новосибирских школ и детсадов

Мэрия раскрыла доходы руководителей городской сферы образования

Зарплаты самых состоятельных директоров переваливают за 100 тысяч
Зарплаты самых состоятельных директоров переваливают за 100 тысяч

Мэрия Новосибирска опубликовала отчёты по зарплатам директоров и их замов в городских школах, лицеях и детских садах — НГС составил топ-10 самых состоятельных из них.


Информация о среднемесячной зарплате учреждений департамента образования за 2018 год появилась на сайте мэрии Новосибирска вечером 28 марта. В документах перечислили все школы, лицеи, гимназии и детские сады и привели среднюю сумму, которую зарабатывает их руководство и бухгалтера. Самые большие зарплаты — от 80 тысяч рублей и выше — оказались у директоров лицеев и гимназий Центрального округа, а также Калининского и Советского районов. НГС составил рейтинг самых состоятельных руководителей. 


1-е место. Гимназия № 6 «Горностай»


Самая большая зарплата оказалась у директора гимназии «Горностай» в Академгородке Ирины Путинцевой — она также является депутатом Совета депутатов. Её общий стаж работы достигает 32 года. Согласно документам, средний заработок Путинцевой составляет 130,4 тысячи рублей в месяц. Её заместители в среднем получают от 46 до 98 тысяч, а главный бухгалтер — 88 тысяч рублей.


2-е место. Гимназия № 1


Чуть меньше зарабатывает директор именитой гимназии № 1 в центре — Виктор Косьяненко. В среднем его зарплата в 2018 году составила 115,5 тысячи рублей. Его заместители и бухгалтера получали около 70–80 тысяч рублей. К слову, в соседней с гимназией школе «Перспектива», которая расположена буквально в двух шагах, заработки скромнее. В 2018 году зарплата директора в среднем составила 43 тысячи рублей, а у его заместителя — 48 тысяч.


3-е место. Гимназия № 11 «Гармония»


Замыкает тройку самых состоятельных руководителей школ директор гимназии «Гармония» в Октябрьском районе Сергей Бегунов, зарплата которого в прошлом году в среднем составила 113,5 тысячи рублей, а у его заместителей — не больше 70 тысяч. В прошлом году «Гармония» выпустила больше всего медалистов — НГС узнал, что там есть фонтан, а среди выпускников — много известных актёров


4-е место. Экономический лицей


Зарплаты остальных директоров новосибирских школ не превышают 100 тысяч рублей. Так, средняя зарплата директора экономического лицея в Центральном районе в прошлом году составила почти 99 тысяч рублей, но он уволился летом. Его место заняла Людмила Некрасова, средний заработок которой за оставшиеся полгода составил гораздо меньше — 67 тысяч рублей. 


5-е место. Лицей № 130 имени Лаврентьева


Ещё скромнее оказалась зарплата директора лицея № 130 имени академика Лаврентьева в Академгородке Сергея Сопочкина — 96,4 тысячи рублей. В соседней гимназии № 5 зарплаты руководителя и его заместителей составили всего 50–65 тысяч.


6-е место. Лицей № 136


Средняя зарплата Галины Соломеевой, директора лицея № 136 в Ленинском районе, тоже составила 96 тысяч рублей. Завуч по воспитательной работе заработал в среднем 74 тысячи рублей, а два других завуча по учебно-воспитательной работе — 71–74 тысячи. 


7-е место. Гимназия № 3


На 7-м месте оказалась зарплата директора ещё одной именитой гимназии — № 3 в Академгородке. Согласно документам на сайте мэрии, в 2018 году Татьяна Алексеева в среднем получала 90,4 тысячи рублей. Гимназия считается одной из самых престижных и в то же время переполненных в Новосибирске — здесь актовый зал соединили со столовой, классы отдали под гардероб, а учителя вынуждены ютиться в крохотной учительской. Руководство много лет не может добиться пристройки.


8-е место. Информационно-экономический лицей


Директор информационно-экономического лицея в Ленинском районе Надежда Зулина в среднем зарабатывает около 89 тысячи рублей в месяц, а её заместители — от 50 до 66 тысяч рублей. Зарплаты руководителей соседних школ на Юго-Западном жилмассиве не превышают 60 тысяч рублей.


9-е место. Инженерный лицей НГТУ


Маргарита Безлепкина на должности директора инженерного лицея НГТУ в среднем зарабатывала 89 тысяч рублей в месяц в прошлом году. У её заместителей зарплата ненамного меньше — 83–88 тысяч рублей. 


10-е место. Гимназия № 10


Замыкает десятку самых состоятельных руководителей школ директор гимназии № 10 в Железнодорожном районе Сергей Бирюков. Его средняя зарплата в прошлом году составила 88,7 тысячи рублей. Общий стаж Бирюкова достигает 40 лет, 8 из которых он провёл на должности директора.


Среди других самых состоятельных директоров — руководители школ № 211, 80, 34, лицеев № 200, 185, 176, 159, 126, 81, 28, гимназий № 4, 15 и многих других. Их средняя зарплата по итогам 2018 года превышала 80 тысяч рублей в месяц.


Недавно Владимир Путин предложил запустить со следующего года программу «Земский учитель» — по аналогии с существующей программой «Земский доктор» педагогам будут единовременно давать миллион рублей, если те переедут и начнут работать в деревнях. Сельские учителя Новосибирской области рассказали НГС о мизерных зарплатах и о том, почему эта программа не сработает

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