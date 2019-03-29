От 100 тысяч и выше: рейтинг самых больших зарплат директоров новосибирских школ и детсадов
Мэрия раскрыла доходы руководителей городской сферы образования
Мэрия Новосибирска опубликовала отчёты по зарплатам директоров и их замов в городских школах, лицеях и детских садах — НГС составил топ-10 самых состоятельных из них.
Информация о среднемесячной зарплате учреждений департамента образования за 2018 год появилась на сайте мэрии Новосибирска вечером 28 марта. В документах перечислили все школы, лицеи, гимназии и детские сады и привели среднюю сумму, которую зарабатывает их руководство и бухгалтера. Самые большие зарплаты — от 80 тысяч рублей и выше — оказались у директоров лицеев и гимназий Центрального округа, а также Калининского и Советского районов. НГС составил рейтинг самых состоятельных руководителей.
1-е место. Гимназия
Самая большая зарплата оказалась у директора гимназии «Горностай» в Академгородке Ирины Путинцевой — она также является депутатом Совета депутатов. Её общий стаж работы достигает 32 года. Согласно документам, средний заработок Путинцевой составляет 130,4 тысячи рублей в месяц. Её заместители в среднем получают от 46 до 98 тысяч, а главный бухгалтер — 88 тысяч рублей.
2-е место. Гимназия
Чуть меньше зарабатывает директор именитой гимназии
3-е место. Гимназия
Замыкает тройку самых состоятельных руководителей школ директор гимназии «Гармония» в Октябрьском районе Сергей Бегунов, зарплата которого в прошлом году в среднем составила 113,5 тысячи рублей, а у его заместителей — не больше 70 тысяч. В прошлом году «Гармония» выпустила больше всего медалистов — НГС узнал, что там есть фонтан, а среди выпускников — много известных актёров.
4-е место. Экономический лицей
Зарплаты остальных директоров новосибирских школ не превышают 100 тысяч рублей. Так, средняя зарплата директора экономического лицея в Центральном районе в прошлом году составила почти 99 тысяч рублей, но он уволился летом. Его место заняла Людмила Некрасова, средний заработок которой за оставшиеся полгода составил гораздо меньше — 67 тысяч рублей.
5-е место. Лицей
Ещё скромнее оказалась зарплата директора лицея
6-е место. Лицей
Средняя зарплата Галины Соломеевой, директора лицея
7-е место. Гимназия
На 7-м месте оказалась зарплата директора ещё одной именитой гимназии —
8-е место. Информационно-экономический лицей
Директор информационно-экономического лицея в Ленинском районе Надежда Зулина в среднем зарабатывает около 89 тысячи рублей в месяц, а её заместители — от 50 до 66 тысяч рублей. Зарплаты руководителей соседних школ на Юго-Западном жилмассиве не превышают 60 тысяч рублей.
9-е место. Инженерный лицей НГТУ
Маргарита Безлепкина на должности директора инженерного лицея НГТУ в среднем зарабатывала 89 тысяч рублей в месяц в прошлом году. У её заместителей зарплата ненамного меньше — 83–88 тысяч рублей.
10-е место. Гимназия
Замыкает десятку самых состоятельных руководителей школ директор гимназии
Среди других самых состоятельных директоров — руководители школ
Недавно Владимир Путин предложил запустить со следующего года программу «Земский учитель» — по аналогии с существующей программой «Земский доктор» педагогам будут единовременно давать миллион рублей, если те переедут и начнут работать в деревнях. Сельские учителя Новосибирской области рассказали НГС о мизерных зарплатах и о том, почему эта программа не сработает.
Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова