Гасите свет, шоу начинается: на Михайловскую набережную на полтора часа поставят телескопы

Во время акции «Час Земли» новосибирцы смогут посмотреть на звёзды

Завтра, 30 марта, фонари на набережной отключат на час





Новосибирцев позвали на Михайловскую набережную, чтобы полтора часа смотреть на звезды в телескоп.





Завтра, 30 марта, новосибирские организации отмечают «Час Земли» — с 20:30 до 21:30 те, кто присоединился к акции, отключают на своих зданиях свет и подсветку.





Вместе с этой акцией на набережной города пройдут астрономические наблюдения — «Новосибирское астрономическое общество» выставит телескопы.





«Они выставляются, потом свет выключается — зрители смотрят. Потом свет включается, если ещё есть желающие посмотреть на звёзды — до 10 часов это будет проходить», — рассказали корреспонденту НГС в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная».





В телескопы можно будет посмотреть на двойные звезды, звездные скопления, туманности и прочие астрономические объекты, отмечается в пресс-центре мэрии.





Но организаторы предупреждают, что все состоится только при ясной погоде.





«"Час Земли: Звездное небо" — это международная экологическая акция, цель которой — напомнить жителям планеты об экологии и о проблемах изменения климата на Земле. Она проводится ежегодно под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) и является одной из самых массовых в мире», — передаёт пресс-центр мэрии.





Новосибирская область присоединится к акции в двенадцатый раз. На один час отключат архитектурную подсветку у более 600 административных зданий Новосибирска и торговых центров, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.





«В рамках акции всех неравнодушных к будущему планеты призывают на один час выключить свет и бытовые электроприборы», — обращаются к жителям Новосибирска в областной администрации.





Также об участии заявил Новосибирский зоопарк — освещение отключат на час на главной площади и аллеях зоопарка.





Посмотреть, как в прошлом году выглядела мэрия Новосибирска во время акции «Час Земли», можно здесь.