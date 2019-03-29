Гасите свет, шоу начинается: на Михайловскую набережную на полтора часа поставят телескопы

Во время акции «Час Земли» новосибирцы смогут посмотреть на звёзды

Завтра, 30 марта, фонари на набережной отключат на час
Завтра, 30 марта, фонари на набережной отключат на час


Новосибирцев позвали на Михайловскую набережную, чтобы полтора часа смотреть на звезды в телескоп.


Завтра, 30 марта, новосибирские организации отмечают «Час Земли» — с 20:30 до 21:30 те, кто присоединился к акции, отключают на своих зданиях свет и подсветку.


Вместе с этой акцией на набережной города пройдут астрономические наблюдения — «Новосибирское астрономическое общество» выставит телескопы.


«Они выставляются, потом свет выключается — зрители смотрят. Потом свет включается, если ещё есть желающие посмотреть на звёзды — до 10 часов это будет проходить», — рассказали корреспонденту НГС в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная».


В телескопы можно будет посмотреть на двойные звезды, звездные скопления, туманности и прочие астрономические объекты, отмечается в пресс-центре мэрии.


Но организаторы предупреждают, что все состоится только при ясной погоде.


«"Час Земли: Звездное небо" — это международная экологическая акция, цель которой — напомнить жителям планеты об экологии и о проблемах изменения климата на Земле. Она проводится ежегодно под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) и является одной из самых массовых в мире», — передаёт пресс-центр мэрии. 


Новосибирская область присоединится к акции в двенадцатый раз. На один час отключат архитектурную подсветку у более 600 административных зданий Новосибирска и торговых центров, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.


«В рамках акции всех неравнодушных к будущему планеты призывают на один час выключить свет и бытовые электроприборы», — обращаются к жителям Новосибирска в областной администрации.


Также об участии заявил Новосибирский зоопарк — освещение отключат на час на главной площади и аллеях зоопарка.


Посмотреть, как в прошлом году выглядела мэрия Новосибирска во время акции «Час Земли», можно здесь.

Прочтений: 2274

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено