Был бы рад даже копейке: Солодкин-старший отсудил у России 57 тысяч за уголовное преследование

Бывший чиновник добился выплаты из бюджета после извинений прокуратуры

Александр Солодкин заявил, что был бы доволен решением суда, даже если бы отсудил лишь копейку
Александр Солодкин заявил, что был бы доволен решением суда, даже если бы отсудил лишь копейку


В Новосибирском областном суде завершилось рассмотрение дела бывшего советника губернатора Александра Солодкина-старшего, который добивался возмещения вреда в связи со своей частичной реабилитацией.


«В пользу Солодкина взысканы в счёт возмещения имущественного вреда, причинённого уголовным преследованием, расходы на оказание юридической помощи в размере 57 856 рублей 41 копейка», — сообщили корреспонденту НГС в областном суде, уточнив, что выплатить эту сумму Александру Солодкину должна Российская Федерация в лице Министерства финансов.


Сам Александр Солодкин-старший отказался от подробных комментариев до вступления в силу решения суда. 


«Не хочу, чтобы искажались факты. <...> Результатом был бы доволен, даже если бы одну копейку получил», — пояснил он.


Ранее прокуратура Новосибирской области принесла извинения Александру Солодкину-старшему и его сыну, бывшему вице-мэру Новосибирска Александру Солодкину-младшему за «необоснованное привлечение к уголовной ответственности» по некоторым статьям.


Отец и сын Солодкины были задержаны по подозрению в совершении тяжких преступлений ещё в феврале 2010 года и помещены в СИЗО. 2 ноября 2015 года Новосибирский областной суд признал их виновными в нескольких преступлениях, включая участие в преступном сообществе, и назначил Солодкину-старшему 6 лет колонии общего режима со штрафом 1,2 миллиона рублей, а Солодкину-младшему — 8,5 лет колонии общего режима и 505 тысяч рублей штрафа.


17 июня 2016 года Верховный суд России смягчил приговор Александру Солодкину-младшему и сократил ему срок до 8 лет. Суд отменил приговор в части, касающейся обвинений в мошенничестве, в связи с истечением сроков давности. Александра Солодкина-старшего в тот же день освободили из-под ареста, так как свой срок он уже отбыл. А Александра Солодкина-младшего в сентябре этапировали в колонию Екатеринбурга. Позже он добился условно-досрочного освобождения и в июне 2017 года вышел из колонии.

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