Был бы рад даже копейке: Солодкин-старший отсудил у России 57 тысяч за уголовное преследование

Александр Солодкин заявил, что был бы доволен решением суда, даже если бы отсудил лишь копейку





В Новосибирском областном суде завершилось рассмотрение дела бывшего советника губернатора Александра Солодкина-старшего, который добивался возмещения вреда в связи со своей частичной реабилитацией.







«В пользу Солодкина взысканы в счёт возмещения имущественного вреда, причинённого уголовным преследованием, расходы на оказание юридической помощи в размере 57 856 рублей 41 копейка», — сообщили корреспонденту НГС в областном суде, уточнив, что выплатить эту сумму Александру Солодкину должна Российская Федерация в лице Министерства финансов.







Сам Александр Солодкин-старший отказался от подробных комментариев до вступления в силу решения суда.





«Не хочу, чтобы искажались факты. <...> Результатом был бы доволен, даже если бы одну копейку получил», — пояснил он.







Ранее прокуратура Новосибирской области принесла извинения Александру Солодкину-старшему и его сыну, бывшему вице-мэру Новосибирска Александру Солодкину-младшему за «необоснованное привлечение к уголовной ответственности» по некоторым статьям.







Отец и сын Солодкины были задержаны по подозрению в совершении тяжких преступлений ещё в феврале 2010 года и помещены в СИЗО. 2 ноября 2015 года Новосибирский областной суд признал их виновными в нескольких преступлениях, включая участие в преступном сообществе, и назначил Солодкину-старшему 6 лет колонии общего режима со штрафом 1,2 миллиона рублей, а Солодкину-младшему — 8,5 лет колонии общего режима и 505 тысяч рублей штрафа.







17 июня 2016 года Верховный суд России смягчил приговор Александру Солодкину-младшему и сократил ему срок до 8 лет. Суд отменил приговор в части, касающейся обвинений в мошенничестве, в связи с истечением сроков давности. Александра Солодкина-старшего в тот же день освободили из-под ареста, так как свой срок он уже отбыл. А Александра Солодкина-младшего в сентябре этапировали в колонию Екатеринбурга. Позже он добился условно-досрочного освобождения и в июне 2017 года вышел из колонии.

