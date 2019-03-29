В парке «Сосновный бор» построят два летних бассейна премиум-класса
Бассейны появятся неподалёку от входа в парк
В парке культуры и отдыха «Сосновый бор» начали строить два бассейна — для взрослых и для детей. Для этого 27 марта в парке срубили несколько берёз.
Об этом корреспонденту НГС сообщил директор парка Александр Гольман. «В парке только одна площадка, подходящая под такой объект.
В центральной части парка, прямо при входе с улицы Учительская в непосредственной шаговой доступности будет входная группа [с двумя бассейнами].
Немного в стороне, слева», — пояснил директор парка.
По словам Гольмана, строительством займётся компания «Контек», которая в данный момент подготавливает участок под строительство.
«Это очень известная компания <...>. Насколько я знаю, они монтировали оборудование нашего новосибирского аквапарка.
Всё совершенно очевидно — это новое качество услуг, другой уровень. Локальный фрагмент знакомого всем пляжа, отеля на уровне 4–5 звёзд»,
— рассказал Гольман.
Как сообщили корреспонденту НГС в компании «Контек», на территории парка будут смонтированы два бассейна — один для взрослых, другой для детей.
«Вода в бассейнах будет подогреваться до комфортной температуры +28 и +30 °С. За безопасностью гостей в обоих бассейнах будут внимательно следить спасатели. <...> Любители активного отдыха смогут поиграть в настольный теннис, дартс, знаменитую бочу, вместе с инструктором заняться аквааэробикой, йогой или станцевать зажигательную зумбу», — уточнили в компании.
Кроме того, он уточнил, что деревья, которые вырубили 27 марта в парке, убрали для того, чтобы очистить площадку, вблизи которой планируется строительство. «Это гнилые деревья или полностью сухие, скелеты, можно сказать <...>. Там же будут находиться люди <...>. Это всё нужно убирать, потому что это всё связано с падением веток, а-то и самих деревьев», — сказал Гольман.
В декабре аварийная вырубка деревьев началась в сквере за оперным театром — здесь намерены сделать новый сквер.
Дмитрий Здорников
Фото читателя НГС