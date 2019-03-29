подробности

В парке «Сосновный бор» построят два летних бассейна премиум-класса

Бассейны появятся неподалёку от входа в парк

В зоне отдыха также можно будет сыграть в дартс и теннис. Пока на ее месте — снег и лужи
В зоне отдыха также можно будет сыграть в дартс и теннис. Пока на ее месте — снег и лужи


В парке культуры и отдыха «Сосновый бор» начали строить два бассейна — для взрослых и для детей. Для этого 27 марта в парке срубили несколько берёз.


Об этом корреспонденту НГС сообщил директор парка Александр Гольман. «В парке только одна площадка, подходящая под такой объект. 


В центральной части парка, прямо при входе с улицы Учительская в непосредственной шаговой доступности будет входная группа [с двумя бассейнами]. 


Немного в стороне, слева», — пояснил директор парка.


По словам Гольмана, строительством займётся компания «Контек», которая в данный момент подготавливает участок под строительство. 


«Это очень известная компания <...>. Насколько я знаю, они монтировали оборудование нашего новосибирского аквапарка. 


Всё совершенно очевидно — это новое качество услуг, другой уровень. Локальный фрагмент знакомого всем пляжа, отеля на уровне 4–5 звёзд», 


— рассказал Гольман.


Как сообщили корреспонденту НГС в компании «Контек», на территории парка будут смонтированы два бассейна — один для взрослых, другой для детей. 


«Вода в бассейнах будет подогреваться до комфортной температуры +28 и +30 °С. За безопасностью гостей в обоих бассейнах будут внимательно следить спасатели. <...> Любители активного отдыха смогут поиграть в настольный теннис, дартс, знаменитую бочу, вместе с инструктором заняться аквааэробикой, йогой или станцевать зажигательную зумбу», — уточнили в компании.


Кроме того, он уточнил, что деревья, которые вырубили 27 марта в парке, убрали для того, чтобы очистить площадку, вблизи которой планируется строительство. «Это гнилые деревья или полностью сухие, скелеты, можно сказать <...>. Там же будут находиться люди <...>. Это всё нужно убирать, потому что это всё связано с падением веток, а-то и самих деревьев», — сказал Гольман.


В декабре аварийная вырубка деревьев началась в сквере за оперным театром — здесь намерены сделать новый сквер.

Прочтений: 1096

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено