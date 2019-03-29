Коллега кругосветного путешественника Кулика сделал катамаран, который можно собрать за 20 минут

Новый катамаран Пётр Иванов назвал водомеркой





Новосибирец Пётр Иванов создал собственную модель катамарана на поплавках, который можно собрать за 20 минут.





«Давно уже идея была сделать маленький, недорогой катамаран, который бы собирался и разбирался очень быстро. Я его и придумал, своими силами сделал, благо мощности позволяют на производстве этим заниматься. <...> Я летел в самолёте Новосибирск — Адлер. За время полёта нарисовал его — общие эскизы. Дальше вернулся и по сути сделал. На него полноценных чертежей, можно сказать, нет», — рассказал корреспонденту НГС Пётр Иванов.





Пётр Иванов уточнил, что его производство расположено в Нижней Ельцовке, а сам он работает вместе с Анатолием Куликом, известным своими кругосветными путешествиями. Обычно Пётр делает каркасы для катамаранов.





«Аналогов таких раскладных нет. Есть разборные всевозможные. Делаются в Европе и Америке. Но они именно разборные. Здесь разборных элементов четыре, а сама конструкция раскладывается. Поплавки у него надуваются, а каркас раскладывается», — объяснил Пётр Иванов.





В дальнейшем он планирует продавать копии своего катамарана. «Эти суда необязательны для регистрации. У него мотора нет, но его можно установить. Это парусный катамаран, который переделывается в моторную лодку», — добавил Иванов.





На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Пётр описал технические характеристики судна:





«Новый пляжник рассчитан на двух человек. Парусное вооружение 5,5 м кв. Время сборки/разборки 20/10 минут».





Новый катамаран уже несколько раз испытали на воде Оби — во время испытаний на нём передвигались четверо.





Завтра, в субботу, катамаран хотят испытать ещё раз на маршруте от Бугринского моста до набережной «Речного вокзала» ориентировочно в 14 часов





К этому катамарану можно присоединить мотор





Собрать катамаран можно за 20 минут, а разобрать — за 10 минут



