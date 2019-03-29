Новосибирск ждёт усиление ветра и температура до +7 градусов

В прогнозе по Новосибирску есть дождь, но его ждут только в один из дней

Дождь в Новосибирске ждут только в субботу





Новосибирские синоптики сделали прогноз погоды на выходные — жителей города ждёт температура до +7 градусов.







«Ситуация практически не меняется по характеру атмосферных процессов и изменчивости погоды. По-прежнему идёт быстрое чередование в зональном потоке систем пониженного и повышенного атмосферного давления. Сейчас мы ждём выхода южной циклоничности из районов Казахстана», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Сегодня из-за выхода циклона по западу области будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Такая же ситуация будет на выходных 30 и 31 марта. Вместе с осадками синоптики ждут усиление ветра, в порывах до 15 м/с.





Днём по области ожидается от +3 до +9 градусов тепла, а завтра по юго-западу до +13 градусов.





Ночная температура 30 и 31 марта будет смешанная от –3 до +3 градусов.





В Новосибирске в ночные часы температура ожидается до нуля и до –5 в пригороде, а дневные температуры — от +6 до +7 градусов.







В Новосибирске 30 марта ожидается дождь, а в ночь на 31 марта может быть мокрый снег.