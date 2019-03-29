На месте работают все оперативные службы





Вечером в четверг, 28 марта, под Новосибирском на трассе недалеко от села Ярково лоб в лоб столкнулись «Тойота Лэнд Крузер» и ВАЗ-2110.





«Проезжали в этот момент в сторону полигона. Ни скорой, ни полиции, ни спасателей ещё не было. На проезжей части стоял ВАЗ, у которого сильно пострадал перед, чуть дальше по правой стороне в кювете лежал перевернутый "Лэнд Крузер". На обочине лежал мужчина, прям было видно, как от машин и человека был не то дым, не то пар», — описала корреспонденту НГС очевидица аварии в личной переписке.







В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пока известно только об одном пострадавшем:





«По предварительной информации, пострадал водитель "Лады", который сам не смог выбраться из салона автомобиля. Там понадобилась помощь спасателей. В настоящее время на месте работает экипаж сотрудников полиции, спасатели, бригада скорой помощи. Сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия», — рассказали в ведомстве.





В полиции пояснили, что более подробная информация о причинах аварии и количестве пострадавших появится утром.





В декабре на Советском шоссе столкнулись иномарка и скорая помощь — пострадала женщина-медик.