Все стоят: на Богдана Хмельницкого остановились троллейбусы и трамваи
На линии замкнуло провода
Поздно вечером 28 марта в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого аварийно остановились троллейбусы и трамваи.
«Все стоят. Где-то десять троллейбусов и штук пять трамваев. Все, кто были, встали», — сообщил корреспондент НГС, который находился на месте.
Как пояснили в диспетчерской МКП «Горэлектротранспорт», отключение электричества произошло не по их вине.
«Там не по нашей вине встали [трамваи]. <...> Там какие-то провода упали на наши провода, поэтому нет напряжения», — рассказала диспетчер.
На место выехала аварийная бригада. Но пока неизвестно, когда движение общественного транспорта будет восстановлено.
В начале марта у кондуктора трамвая случился эпилептический приступ — её спас пассажир.
Александра Трофименко
Фото Дмитрия Косенко