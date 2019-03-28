Все стоят: на Богдана Хмельницкого остановились троллейбусы и трамваи

Все трамваи и троллейбусы на улице встали





Поздно вечером 28 марта в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого аварийно остановились троллейбусы и трамваи.





«Все стоят. Где-то десять троллейбусов и штук пять трамваев. Все, кто были, встали», — сообщил корреспондент НГС, который находился на месте.







Как пояснили в диспетчерской МКП «Горэлектротранспорт», отключение электричества произошло не по их вине.





«Там не по нашей вине встали [трамваи]. <...> Там какие-то провода упали на наши провода, поэтому нет напряжения», — рассказала диспетчер.





На место выехала аварийная бригада. Но пока неизвестно, когда движение общественного транспорта будет восстановлено.





В начале марта у кондуктора трамвая случился эпилептический приступ — её спас пассажир.