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Все стоят: на Богдана Хмельницкого остановились троллейбусы и трамваи

На линии замкнуло провода

Все трамваи и троллейбусы на улице встали
Все трамваи и троллейбусы на улице встали


Поздно вечером 28 марта в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого аварийно остановились троллейбусы и трамваи.


«Все стоят. Где-то десять троллейбусов и штук пять трамваев. Все, кто были, встали», — сообщил корреспондент НГС, который находился на месте.


Как пояснили в диспетчерской МКП «Горэлектротранспорт», отключение электричества произошло не по их вине.


«Там не по нашей вине встали [трамваи]. <...> Там какие-то провода упали на наши провода, поэтому нет напряжения», — рассказала диспетчер.


На место выехала аварийная бригада. Но пока неизвестно, когда движение общественного транспорта будет восстановлено.


В начале марта у кондуктора трамвая случился эпилептический приступ — её спас пассажир. 

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