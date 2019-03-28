Toyota провалилась колесом в яму на перекрёстке и не смогла самостоятельно выехать

Инцидент произошёл на перекрёстке Холодильной и Тимирязева

Водитель не смог самостоятельно выехать из ямы
Водитель не смог самостоятельно выехать из ямы


Сегодня вечером Toyota провалилась в яму на одном из перекрёстков в Заельцовском районе города.


Видео с провалившимся в яму автомобилем опубликовал бизнесмен Сергей Гигин у себя на странице в социальной сети Facebook. Как пояснил Гигин корреспонденту НГС, это произошло примерно в 18:00. 


«На перекрестке улицы Холодильная и улицы Тимирязева. Суровые дороги города Новосибирска. Водитель в авто сидел», — уточнил он.



20 марта новосибирец Денис Шиховцев прислал в редакцию НГС видео, как дорожники на улице Большой в Ленинском районе Новосибирска закидывают лужи асфальтовой крошкой. Тогда в мэрии объяснили, что это нормальная практика.


В начале недели губернатор Андрей Травников попросил дорожников приступить к ямочному ремонту, не дожидаясь плюсовых температур. А накануне корреспондент НГС насчитал на небольшом участке Коммунального моста 26 ям

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