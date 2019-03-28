Джипы не сдаются: KIA показала новый рамный внедорожник для страшной грязи

Новый KIA Mohave Masterpiece будет единственным полноценным джипом у корейцев

KIA Mohave Masterpiece отличается огромной радиаторной решеткой

Корейская KIA представила новый концептуальный внедорожник KIA Mohave Masterpiece. Автомобиль займет место во внеждорожной линейке компании, вытеснив обычный KIA Mohave, который с 2008 года у корейцев играет роль единственного брутального проходимого джипа с рамой, блокировками и дизелем.







«Только дизельный мотор 3-литровый турбированный, 250 сил, на 8-ступенчатом автомате. Там задняя блокировка идет, межосевая блокировка, "понижайка" есть», — уточнили в отделе продаж компании «Мегапарк», официальном дилере KIA в Новосибирске.





Новый Mohave Masterpiece (в переводе с английского — шедевр) сохранит внедорожный арсенал, а также предоставит потребителю новейшие электронные опции: адаптивная система подсветки, мультимедиа с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, доступ в интернет, комплекс систем безопасности и помощи водителю ADAS (Advanced Driver Assist Systems). Внешней особенностью Mohave Masterpiece является радиаторная решетка «во всю морду», сквозь соты которой проглядывают светодиоды оптики.





Старый KIA Mohave выпускается с 2008 года





Текущий KIA Mohave стоит от 2 589 900 до 3 049 900 рублей и конкурирует с Ford Explorer, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser Prado.





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