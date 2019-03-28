Джипы не сдаются: KIA показала новый рамный внедорожник для страшной грязи

Новый KIA Mohave Masterpiece будет единственным полноценным джипом у корейцев

KIA Mohave Masterpiece отличается огромной радиаторной решеткой 
KIA Mohave Masterpiece отличается огромной радиаторной решеткой 

Корейская KIA представила новый концептуальный внедорожник KIA Mohave Masterpiece. Автомобиль займет место во внеждорожной линейке компании, вытеснив обычный KIA Mohave, который с 2008 года у корейцев играет роль единственного брутального проходимого джипа с рамой, блокировками и дизелем.


«Только дизельный мотор 3-литровый турбированный, 250 сил, на 8-ступенчатом автомате. Там задняя блокировка идет, межосевая блокировка, "понижайка" есть», — уточнили в отделе продаж компании «Мегапарк», официальном дилере KIA в Новосибирске. 


Новый Mohave Masterpiece (в переводе с английского — шедевр) сохранит внедорожный арсенал, а также предоставит потребителю новейшие электронные опции: адаптивная система подсветки, мультимедиа с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, доступ в интернет, комплекс систем безопасности и помощи водителю ADAS (Advanced Driver Assist Systems). Внешней особенностью Mohave Masterpiece является радиаторная решетка «во всю морду», сквозь соты которой проглядывают светодиоды оптики. 


Старый KIA Mohave выпускается с 2008 года
Старый KIA Mohave выпускается с 2008 года


Текущий KIA Mohave стоит от 2 589 900 до 3 049 900 рублей и конкурирует с Ford Explorer, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser Prado. 


Понравилось? Тогда почитайте, как новосибирец ездит на 38-летней «японке» и сколько на неё тратит.

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