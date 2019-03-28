«Была уверена, что конкуренток нет»: самой красивой маме Новосибирска подарили кольцо с изумрудом

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Ей стала 37-летняя мама четверых детей Марина Бычкова
Главным условием конкурса было наличие детей
В ДКЖ состоялся финал ежегодного конкурса красоты «Миссис Новосибирск International – 2019». В нём приняли участие 28 женщин со всей Новосибирской области.
Победительницей конкурса, прошедшего 27 марта, стала мама четверых детей Марина Бычкова. Ей вручили главный приз — кольцо с бриллиантами и изумрудом.
Марине Бычковой 37 лет, по образованию она врач-стоматолог, но сейчас занимается йогой, дизайном и воспитанием детей. По её словам, о конкурсе она узнала совершенно случайно.
«Узнала о конкурсе я совершенно случайно, хотя в случайности не верю. Было такое состояние души, что нужна перезагрузка. <...> И я увидела, что идёт набор на этот конкурс ещё с октября. Я заинтересовалась, решила написать организатору. Мне сказали, что набор завершён, но две девочки ещё находятся под вопросом. Не надеясь на положительный ответ, заполнила анкету. И через три дня я уже была в составе конкурсанток», — рассказала корреспонденту НГС Марина Бычкова.
Она добавила, что на время конкурса ей пришлось отказаться от своих основных обязанностей. Поэтому готовиться к конкурсу ей помогала вся семья.
«Помогали все: дети сами себе помогали, могли маленькую отвести на занятия, подождать её. Помогали бабушки, конечно же, муж поддерживал. С костюмом мне помогала моя троюродная сестра — у них вся семья портних, а она занимается именно вышивкой, и у меня был костюм полностью ручной работы. Я выступала в образе современный замужней боярыни», — пояснила Бычкова.
За корону боролись девушки со всей Новосибирской области. Но Марина Бычкова признаётся: она была уверена в своей победе.
«У меня была уверенность, что конкуренток у меня нет. Не знаю, может, это у меня завышенная самооценка, но я была полностью расслаблена. Конечно, я усердно готовилась, но волнения не было. Никакой конкуренции у нас не было, мы очень сдружились с девочками, помогали друг другу», — рассказала Марина Бычкова.
В прошлом году титул «Миссис Новосибирск International – 2018» завоевала 27-летняя Алиса Комарова из Сузуна — за победу в конкурсе ей вручили кольцо из белого золота с бриллиантом.
Анастасия Нефёдова
Фото missis-nsk.ru (1), предоставлено Мариной Бычковой (2), instagram.com/bolshoynsk.ru (3)
Благо, хоть новое лицо...а не опять какая-нибудь Шпиндельман, или Коротких
Это не конкурс красоты! Женщина совершенно обычная , обаятельная и только. Еще и уверена была в победе. Возникают вопросы.