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usd 64.59
eur 72.72
Стиль и красота

«Была уверена, что конкуренток нет»: самой красивой маме Новосибирска подарили кольцо с изумрудом

Ей стала 37-летняя мама четверых детей Марина Бычкова

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Главным условием конкурса было наличие детей

Фото: missis-nsk.ru

В ДКЖ состоялся финал ежегодного конкурса красоты «Миссис Новосибирск International – 2019». В нём приняли участие 28 женщин со всей Новосибирской области. 

Победительницей конкурса, прошедшего 27 марта, стала мама четверых детей Марина Бычкова. Ей вручили главный приз — кольцо с бриллиантами и изумрудом. 

Марине Бычковой 37 лет, по образованию она врач-стоматолог, но сейчас занимается йогой, дизайном и воспитанием детей. По её словам, о конкурсе она узнала совершенно случайно. 

Самой младшей дочери Марины 3 года, а старшему сыну 13

Фото: Предоставлено Мариной Бычковой 

«Узнала о конкурсе я совершенно случайно, хотя в случайности не верю. Было такое состояние души, что нужна перезагрузка. <...> И я увидела, что идёт набор на этот конкурс ещё с октября. Я заинтересовалась, решила написать организатору. Мне сказали, что набор завершён, но две девочки ещё находятся под вопросом. Не надеясь на положительный ответ, заполнила анкету. И через три дня я уже была в составе конкурсанток», — рассказала корреспонденту НГС Марина Бычкова.

Она добавила, что на время конкурса ей пришлось отказаться от своих основных обязанностей. Поэтому готовиться к конкурсу ей помогала вся семья. 

«Помогали все: дети сами себе помогали, могли маленькую отвести на занятия, подождать её. Помогали бабушки, конечно же, муж поддерживал. С костюмом мне помогала моя троюродная сестра — у них вся семья портних, а она занимается именно вышивкой, и у меня был костюм полностью ручной работы. Я выступала в образе современный замужней боярыни», — пояснила Бычкова. 

За корону боролись девушки со всей Новосибирской области. Но Марина Бычкова признаётся: она была уверена в своей победе. 

«У меня была уверенность, что конкуренток у меня нет. Не знаю, может, это у меня завышенная самооценка, но я была полностью расслаблена. Конечно, я усердно готовилась, но волнения не было. Никакой конкуренции у нас не было, мы очень сдружились с девочками, помогали друг другу», — рассказала Марина Бычкова.

В прошлом году титул «Миссис Новосибирск International – 2018» завоевала 27-летняя Алиса Комарова из Сузуна — за победу в конкурсе ей вручили кольцо из белого золота с бриллиантом.

Анастасия Нефёдова 
Фото missis-nsk.ru (1), предоставлено Мариной Бычковой (2), instagram.com/bolshoynsk.ru (3)

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ТЕКСТ

Анастасия Нефёдова

ТЕГИ

Конкурс красотыМиссис Новосибирск international

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КОММЕНТАРИИ (5)

Свистун-с-приплясом
28 март 2019 в 21:12

Благо, хоть новое лицо...а не опять какая-нибудь Шпиндельман, или Коротких

Совсем вредная
28 март 2019 в 21:03

Это не конкурс красоты! Женщина совершенно обычная , обаятельная и только. Еще и уверена была в победе. Возникают вопросы.

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elka
28 март 2019 в 21:01

Я против таких конкурсов,я их просто не понимаю-мисс беременность,мис первокласница,мисс ясли ,мисс мама и т.д.Но то что героиня этой статьи мама 4 детей и выглядит хорошо это похвально!