«Была уверена, что конкуренток нет»: самой красивой маме Новосибирска подарили кольцо с изумрудом

В ДКЖ состоялся финал ежегодного конкурса красоты «Миссис Новосибирск International – 2019». В нём приняли участие 28 женщин со всей Новосибирской области. Победительницей конкурса, прошедшего 27 марта, стала мама четверых детей Марина Бычкова. Ей вручили главный приз — кольцо с бриллиантами и изумрудом.

Марине Бычковой 37 лет, по образованию она врач-стоматолог, но сейчас занимается йогой, дизайном и воспитанием детей. По её словам, о конкурсе она узнала совершенно случайно.

Самой младшей дочери Марины 3 года, а старшему сыну 13 Фото: Предоставлено Мариной Бычковой

«Узнала о конкурсе я совершенно случайно, хотя в случайности не верю. Было такое состояние души, что нужна перезагрузка. <...> И я увидела, что идёт набор на этот конкурс ещё с октября. Я заинтересовалась, решила написать организатору. Мне сказали, что набор завершён, но две девочки ещё находятся под вопросом. Не надеясь на положительный ответ, заполнила анкету. И через три дня я уже была в составе конкурсанток», — рассказала корреспонденту НГС Марина Бычкова.

Она добавила, что на время конкурса ей пришлось отказаться от своих основных обязанностей. Поэтому готовиться к конкурсу ей помогала вся семья. «Помогали все: дети сами себе помогали, могли маленькую отвести на занятия, подождать её. Помогали бабушки, конечно же, муж поддерживал. С костюмом мне помогала моя троюродная сестра — у них вся семья портних, а она занимается именно вышивкой, и у меня был костюм полностью ручной работы. Я выступала в образе современный замужней боярыни», — пояснила Бычкова.

