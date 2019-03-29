Сибирячке дважды отказались дать путёвку в детсад. Всё изменилось, когда у мэрии спросили почему
НГС составил точную хронологию борьбы, которая закончилась хеппи-эндом
Жительница Новосибирска Инна Межевых пожаловалась на отсутствие путёвки в детский сад для её 3-летнего сына — ей выдали путёвку после запроса НГС в мэрию Новосибирска.
Инна Межевых обратилась в редакцию НГС на прошлой неделе — она рассказала, что не может получить путёвку в детский сад для своего сына второй год подряд. При этом в то же время начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев заявлял, что путёвки получат все родители — особенно детей 3–7 лет.
«У меня ребёнок рождён в декабре 2015 года. У нас обычная семья, я и муж работаем в бюджетном учреждении. Встали в очередь через месяц после рождения ребёнка, всё как положено, в администрации Дзержинского района, с отслеживанием на Госуслугах. В прошлом году я приходила, когда ребёнку исполнилось уже два года, мне сказали: "Можете не ожидать в 2018 году садик, потому что на 1 сентября вашему ребёнку не будет три года". Я говорю: "Хорошо, ладно". Это, конечно, не законодательный аргумент, но я проглотила это, прекрасно понимаю, что у нас с садами проблемы. Но они клятвенно меня заверяли, что в следующем году обязательно все-все-все пойдут. <...>
Вчера я была в нашем отделе образования, там мне было сказано: "Извините, но вашему ребёнку очередь не подошла". Я говорю, мол, а как так не подошла? Мне сказали: "Мест нет"», — рассказала Инна Межевых 20 марта.
В отделе образования Дзержинского района ей выдали листочек с номером очереди — 216. По словам Ирины, в похожей ситуации оказались многие другие родители не только из Дзержинского района, но и других. «Как происходит распределение — вообще непонятно. Сегодня мне позвонила знакомая [из Дзержинского района], сказала, что они получили садик. А её ребёнок младше моего на семь месяцев. Как такое может быть?» — недоумевает Инна. Замену семье не предложили, но в отделе образования отметили, что в начале лета, возможно, кто-то откажется от своей очереди, и тогда произведут донабор.
Корреспондент НГС в тот же день, 20 марта, отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой проверить информацию. В конце недели сибирячка попала на личный приём к начальнику районного отдела образования — 22 марта ей выдали долгожданную путёвку. «Сказано было так: "Очередь у нас огромная, вы же понимаете, что ваш ребёнок 216-й в своей возрастной группе. Но хотим предложить вам вариант". В общем, мне предложили садик за три остановки от нашего дома. Потому что выбора у нас нет, будем искать обмен», — рассказала Инна.
26 марта пресс-центр мэрии прислал ответ на запрос НГС — специалисты департамента образования объяснили, что единственным основанием для отказа в путёвке считается отсутствие мест, но при этом семье Межевых направление всё-таки выдали.
«В настоящее время отделом образования администрации Дзержинского района Новосибирска предложено место в ДОУ
В этом году из городских детских садов выпустят около 18 тысяч детей, по предварительным расчётам, набрать планируют на 1,5 тысячи больше. По словам чиновников, проблемы с очередями возникают в том числе из-за мигрантов с детьми детсадовского возраста.
Кирилл Шматков
Фото из архива НГС
Инфографика Дмитрия Гладышева