Дорожники согласились починить лавочку на Богдашке, которую сломали во время уборки снега

Дорожники сломали скамейку, когда убирали снег





Лавочку, сломанную дорожниками у дома Богдана Хмельницкого, 62, починят через две недели.





Об этом сообщил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС.





«Лавочка будет отремонтирована силами МКУ "ДЭУ № 6 " и установлена на место в срок до 10.04.2019»,





— говорится в ответе.





Дорожники ДЭУ-6 сломали скамейку 27 марта во время уборки снега. Житель улицы Александр Лунин рассказал корреспонденту НГС, что неоднократно жаловался на неаккуратную работу дорожников, но никаких действий не предпринималось. Он также уточнил, что скамейки устанавливали по наказу депутата Дмитрия Прибаловца, который умер месяц назад.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, будут ли как-то наказаны рабочие, допустившие поломку лавочки, а также в какой срок планируется восстановить уничтоженное.







Это не первый подобный случай. Так, например, в середине марта снегоуборочная техника повредила поребрики на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска.

